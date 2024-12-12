Мэрия Екатеринбурга отказала влиятельным москвичам в застройке берега Шарташа

Компании «Самолет» не дали поменять статус земли в Екатеринбурге

13 декабря 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Проект застройки берега зарубили на совещании днем 13 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Администрация Екатеринбурга отказала компании «Самолет» в застройке северного берега озера Шарташ. Решение, как стало известно URA.RU, приняла комиссия по правилам землепользования и застройки, в которую входят чиновники, депутаты, девелоперы и эксперты. «Самолет», в проектах которого участвует брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим, просил присвоить статус жилой зоны участку в границах улиц Проезжей и Норильской. В планах компании застроить территорию высотками на 635,2 тысячи квадратных метров — для 21,1 тысячи человек. Также в проекте четыре детских сада, две школы на 3000 мест, спортшкола, поликлиника, оздоровительный комплекс, паркинг на 4,4 тысячи машиномест. По результатам общественных обсуждений против изменения зонирования высказались 809 человек. «Комиссия [по ПЗЗ] на заседании 13 декабря отклонила заявку „Самолета“», — поделился с URA.RU участник встречи, которая идет в эти минуты. Другой источник URA.RU поделился, что землю, с которой теперь непонятно что делать, «Самолет» недавно выкупил у структур УГМК. К участку, по его словам, проявляли интерес и местные бизнесмены, но в мэрии им сразу давали понять, что стройки на этом месте не будет. Третий собеседник агентства знает, что имеющийся административный ресурс «Самолет» пока не применял. «Никаких звонков [сверху] еще не было», — уточнил он. Проектная документация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга отказала компании «Самолет» в застройке северного берега озера Шарташ. Решение, как стало известно URA.RU, приняла комиссия по правилам землепользования и застройки, в которую входят чиновники, депутаты, девелоперы и эксперты. «Самолет», в проектах которого участвует брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Максим, просил присвоить статус жилой зоны участку в границах улиц Проезжей и Норильской. В планах компании застроить территорию высотками на 635,2 тысячи квадратных метров — для 21,1 тысячи человек. Также в проекте четыре детских сада, две школы на 3000 мест, спортшкола, поликлиника, оздоровительный комплекс, паркинг на 4,4 тысячи машиномест. По результатам общественных обсуждений против изменения зонирования высказались 809 человек. «Комиссия [по ПЗЗ] на заседании 13 декабря отклонила заявку „Самолета“», — поделился с URA.RU участник встречи, которая идет в эти минуты. Другой источник URA.RU поделился, что землю, с которой теперь непонятно что делать, «Самолет» недавно выкупил у структур УГМК. К участку, по его словам, проявляли интерес и местные бизнесмены, но в мэрии им сразу давали понять, что стройки на этом месте не будет. Третий собеседник агентства знает, что имеющийся административный ресурс «Самолет» пока не применял. «Никаких звонков [сверху] еще не было», — уточнил он.