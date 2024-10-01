Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана

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Повседневная жизнь. Москва, мид, здание, министерство иностранных дел
В МИД РФ осудили вторжение Израиля в Ливан Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана, осудив вторжение на ливанскую территорию. Об этом рассказали в МИД РФ.

«Россия призывает израильские власти вывести войска с ливанской территории», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД. Там добавили, что российская сторона осуждает вторжение израильских сил в Ливан, подчеркивая, что такие действия могут привести к эскалации насилия в регионе.

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МИД призвал Израиль немедленно прекратить боевые действия и перейти к мирному урегулированию конфликта. Россия также выразила солидарность с народом Ливана и соболезнования родным погибших, заключили в министерстве.

Израильская армия (ЦАХАЛ) утром 1 октября начала ограниченные рейды на юге Ливана, нацеленные на объекты ливанской группировки «Хезболла». Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что эти действия осуществляются на основе точных разведданных.

Конфликт может вызвать реакцию со стороны «Хезболлы» и Ирана, что поднимает вопросы о возможной эскалации в регионе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что одной из целей Израиля является изменение баланса сил в регионе, передает «Ридус».

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Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана, осудив вторжение на ливанскую территорию. Об этом рассказали в МИД РФ. «Россия призывает израильские власти вывести войска с ливанской территории», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД. Там добавили, что российская сторона осуждает вторжение израильских сил в Ливан, подчеркивая, что такие действия могут привести к эскалации насилия в регионе. МИД призвал Израиль немедленно прекратить боевые действия и перейти к мирному урегулированию конфликта. Россия также выразила солидарность с народом Ливана и соболезнования родным погибших, заключили в министерстве. Израильская армия (ЦАХАЛ) утром 1 октября начала ограниченные рейды на юге Ливана, нацеленные на объекты ливанской группировки «Хезболла». Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что эти действия осуществляются на основе точных разведданных. Конфликт может вызвать реакцию со стороны «Хезболлы» и Ирана, что поднимает вопросы о возможной эскалации в регионе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что одной из целей Израиля является изменение баланса сил в регионе, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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