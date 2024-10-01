Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана

01 октября 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

В МИД РФ осудили вторжение Израиля в Ливан Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана, осудив вторжение на ливанскую территорию. Об этом рассказали в МИД РФ. «Россия призывает израильские власти вывести войска с ливанской территории», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД. Там добавили, что российская сторона осуждает вторжение израильских сил в Ливан, подчеркивая, что такие действия могут привести к эскалации насилия в регионе. Новость по теме Израиль вслед за убийством лидера «Хезболлы» начал вторжение в Ливан: что известно к утру МИД призвал Израиль немедленно прекратить боевые действия и перейти к мирному урегулированию конфликта. Россия также выразила солидарность с народом Ливана и соболезнования родным погибших, заключили в министерстве. Израильская армия (ЦАХАЛ) утром 1 октября начала ограниченные рейды на юге Ливана, нацеленные на объекты ливанской группировки «Хезболла». Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что эти действия осуществляются на основе точных разведданных. Конфликт может вызвать реакцию со стороны «Хезболлы» и Ирана, что поднимает вопросы о возможной эскалации в регионе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что одной из целей Израиля является изменение баланса сил в регионе, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана, осудив вторжение на ливанскую территорию. Об этом рассказали в МИД РФ. «Россия призывает израильские власти вывести войска с ливанской территории», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД. Там добавили, что российская сторона осуждает вторжение израильских сил в Ливан, подчеркивая, что такие действия могут привести к эскалации насилия в регионе. МИД призвал Израиль немедленно прекратить боевые действия и перейти к мирному урегулированию конфликта. Россия также выразила солидарность с народом Ливана и соболезнования родным погибших, заключили в министерстве. Израильская армия (ЦАХАЛ) утром 1 октября начала ограниченные рейды на юге Ливана, нацеленные на объекты ливанской группировки «Хезболла». Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что эти действия осуществляются на основе точных разведданных. Конфликт может вызвать реакцию со стороны «Хезболлы» и Ирана, что поднимает вопросы о возможной эскалации в регионе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что одной из целей Израиля является изменение баланса сил в регионе, передает «Ридус».