«Севергрупп» купила ГК «Кордиант», производящую шины

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Колеса и диски. Курган, колеса, диски, шины, резина
ГК «Кордиант» занимается производством шин, ее купила «Севергрупп» Фото:

Компания «Севергрупп», принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, объявила о приобретении группы компаний «Кордиант», занимающейся производством шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов. Об этом говорится в сообщении «Севергрупп».

«Таким образом, „Севергрупп“ стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК „Кордиант“», — говорится в сообщении. Его цитирует ТАСС.

Сумма сделки не разглашается, но известно, что право собственности на активы перешла к «Севергрупп» с 1 октября 2024 года. Антимонопольные органы уже одобрили эту сделку. В компании уверены в перспективах развития «Кордианта» на рынке шин и автокомпонентов, отмечая, что на предприятиях группы трудится около восьми тысяч сотрудников.

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Компания «Севергрупп», принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, объявила о приобретении группы компаний «Кордиант», занимающейся производством шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов. Об этом говорится в сообщении «Севергрупп». «Таким образом, „Севергрупп“ стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК „Кордиант“», — говорится в сообщении. Его цитирует ТАСС. Сумма сделки не разглашается, но известно, что право собственности на активы перешла к «Севергрупп» с 1 октября 2024 года. Антимонопольные органы уже одобрили эту сделку. В компании уверены в перспективах развития «Кордианта» на рынке шин и автокомпонентов, отмечая, что на предприятиях группы трудится около восьми тысяч сотрудников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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