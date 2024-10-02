«Севергрупп» купила ГК «Кордиант», производящую шины

02 октября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

ГК «Кордиант» занимается производством шин, ее купила «Севергрупп» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Севергрупп», принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, объявила о приобретении группы компаний «Кордиант», занимающейся производством шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов. Об этом говорится в сообщении «Севергрупп». «Таким образом, „Севергрупп“ стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК „Кордиант“», — говорится в сообщении. Его цитирует ТАСС. Сумма сделки не разглашается, но известно, что право собственности на активы перешла к «Севергрупп» с 1 октября 2024 года. Антимонопольные органы уже одобрили эту сделку. В компании уверены в перспективах развития «Кордианта» на рынке шин и автокомпонентов, отмечая, что на предприятиях группы трудится около восьми тысяч сотрудников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Севергрупп», принадлежащая бизнесмену Алексею Мордашову, объявила о приобретении группы компаний «Кордиант», занимающейся производством шин, а также автокомпонентов, термотехники и электроинструментов. Об этом говорится в сообщении «Севергрупп». «Таким образом, „Севергрупп“ стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК „Кордиант“», — говорится в сообщении. Его цитирует ТАСС. Сумма сделки не разглашается, но известно, что право собственности на активы перешла к «Севергрупп» с 1 октября 2024 года. Антимонопольные органы уже одобрили эту сделку. В компании уверены в перспективах развития «Кордианта» на рынке шин и автокомпонентов, отмечая, что на предприятиях группы трудится около восьми тысяч сотрудников.