В белгородском селе при обстреле ВСУ погиб мирный житель

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Обрушение жилого дома в Белгороде. stock, гладков вячеслав, stock
Гладков сообщил о четырех раненных в результате ночной атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Один мирный житель погиб в селе Крапивное (Белгородская область) в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Предварительно, еще есть четыре пострадавших, среди которых двое детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В ночь на 2 октября над территорией Белгородской области были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Они госпитализированы с осколочными ранениями спины, лица и ног, передает RT.

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Один мирный житель погиб в селе Крапивное (Белгородская область) в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Предварительно, еще есть четыре пострадавших, среди которых двое детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. В ночь на 2 октября над территорией Белгородской области были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Они госпитализированы с осколочными ранениями спины, лица и ног, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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