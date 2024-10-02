Армия и оружие В белгородском селе при обстреле ВСУ погиб мирный житель 02 октября 2024 в 15:17 Размер текста - 17 + Гладков сообщил о четырех раненных в результате ночной атаки ВСУ Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/6882 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Один мирный житель погиб в селе Крапивное (Белгородская область) в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Глава региона уточнил, что мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Предварительно, еще есть четыре пострадавших, среди которых двое детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. В ночь на 2 октября над территорией Белгородской области были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Они госпитализированы с осколочными ранениями спины, лица и ног, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Один мирный житель погиб в селе Крапивное (Белгородская область) в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Предварительно, еще есть четыре пострадавших, среди которых двое детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. В ночь на 2 октября над территорией Белгородской области были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. В результате атаки ранения получили два мирных жителя. Они госпитализированы с осколочными ранениями спины, лица и ног, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям