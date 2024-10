В офисе Зеленского высказались об уступке территорий РФ: какую схему завершения СВО предлагает Запад

FT: Запад обсуждает разделение Украины по модели ФРГ и ГДР

06 октября 2024

В офисе Зеленского назвали бредом дискуссии об отказе Украины от территорий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Издание Financial Times представило статью, в которой утверждается, что западные страны обсуждают возможность урегулирования ситуации на Украине по аналогии с разделом Германии после Второй мировой войны. Такой вариант подразумевает временный отказ от подконтрольных России территорий взамен на вступление Украины в НАТО и принятие последующих решений по возвращению утраченных земель. Как на это отреагировали в офисе украинского лидера Владимира Зеленского — в материале URA.RU. Запад обсуждает немецкий сценарий завершения конфликта на Украине Financial Times сообщает о новом подходе к урегулированию конфликта на Украине, который обсуждается западными и украинскими чиновниками. Согласно источникам издания, рассматривается «немецкий сценарий», предполагающий, что утраченные Украиной территории останутся под контролем России, а остальная часть страны войдет в НАТО. «Этот вариант предполагает „молчаливое соглашение“ с тем, что вопрос территории, которая находится под контролем Москвы, будет решаться дипломатически», — говорит источник FT. Однако этот план провоцирует негативные реакции в украинском обществе. Реализация «немецкого сценария» сталкивается с препятствиями из-за позиции Москвы, выступающей против членства Украины в НАТО. Также существуют опасения относительно готовности США и других стран альянса к такому решению, пишет Financial Times. В контексте этих дискуссий член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что НАТО не может пригласить Украину в альянс до окончания боевых действий. Также президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о необходимости внеблокового статуса Украины для прекращения конфликта. В офисе Зеленского ответили на публикацию о разделе Украины Представитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского резко отреагировал на статью Financial Times о возможном урегулировании конфликта на Украине по аналогии с ситуацией в Германии после Второй мировой войны. Он опроверг информацию о том, что западные страны предлагают Киеву гарантии безопасности. «Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы не допускали расширения или повторения войны», — сообщает украинский «24 канал», цитируя сотрудника Офиса Зеленского. По его словам, Запад также опасается предоставления Украине дальнобойного вооружения. Союзники Киева начали давить на Зеленского для завершения конфликта Западные партнеры Украины усиливают давление на Киев и президента Владимира Зеленского для достижения мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщает испанская газета El Pais, отмечая, что союзники настаивают на прекращении боевых действий. «Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения», — указывает El País. В статье подчеркивается изменение тона в высказываниях западных партнеров, которые призывают к скорейшему началу мирных переговоров. Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что сложившаяся ситуация для Украины крайне сложная, передает RT. По его словам, большинство западных стран осознают невыгодное положение Украины, хотя и не все готовы открыто признавать это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

