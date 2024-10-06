Оперировал Ельцина и совершил революцию в хирургии: скончался Ренат Акчурин

Умер оперировавший Ельцина кардиохирург Ренат Акчурин

06 октября 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Умер известный кардиохирург Ренат Акчурин Фото: Александр Вильф / РИА Новости Ренат Акчурин был выдающимся советским и российским кардиохирургом. Сегодня, 6 октября, стало известно о его смерти. Он скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии. О жизни, медицинской карьере, совершенной им революции в области хирургии и проведении операции первому президенту России Борису Ельцину — в материале URA.RU. Медицинская карьера После окончания Московского медицинского института Акчурин работал терапевтом, травматологом и хирургом Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане, Узбекистан. Его медицинское образование началось в Андижанском медицинском институте в 1964 году и продолжилось в первом Московском медицинском институте имени И.М. Сеченова, который он окончил в 1971 году. После окончания института Акчурин работал терапевтом, травматологом и хирургом в различных медицинских учреждениях Московской области. В 1973 году он начал свою научную карьеру, поступив в клиническую ординатуру по хирургии в Институте клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, который впоследствии стал Российским научным центром хирургии имени академика Б.В. Петровского. Защитив кандидатскую диссертацию в 1978 году и докторскую в 1985 году, Акчурин продолжил свою работу в институте, став старшим научным сотрудником отделения экстренной микрохирургии. Он принимал участие в первых в стране операциях по реплантации пальцев и сложных пластических операциях. В 1984 году Акчурин переключил свой научный интерес на кардиохирургию по совету академика Евгения Чазова и прошел стажировку у известного хирурга Майкла Дебейки в США. По возвращении он возглавил отделение сердечно-сосудистой хирургии Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР, который с течением времени прошел несколько реорганизаций и сейчас известен как Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ. С 2009 года Ренат Акчурин занимал должность заместителя генерального директора и руководителя отдела сердечно-сосудистой хирургии в этом центре. Революция в области хирургии Ренат Акчурин совершил революцию в области кардиохирургии Фото: Михаил Медведев / ТАСС С момента начала работы в Кардиоцентре академик Акчурин достиг значительных успехов в кардиохирургии, в том числе внедрив микрохирургические техники при операциях на коронарных артериях, что позволило лечить ранее неоперабельных пациентов и уменьшить риски осложнений. Акчурин также внедрил методы использования внутренних грудных артерий для коронарного шунтирования, разработал специализированные инструменты и шовные материалы для микрохирургии коронарных артерий. Он совершенствовал операции прямой реваскуляризации миокарда без искусственного кровообращения и создал стабилизатор миокарда «Космея» для этих целей. Акчурин разработал сложные хирургические вмешательства для операций на сердце и сосудах у пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями, включая онкологические. Он внедрил передовые методики лечения нарушений ритма и проводимости сердца, а также освоил новые направления в сердечно-сосудистой хирургии, такие как эндоваскулярные и гибридные вмешательства. Под его руководством была разработана концепция преемственности лечебно-диагностических, хирургических и реабилитационных этапов лечения, что является ключевым фактором успеха в высокотехнологичной хирургии. Ренат Акчурин состоял в долгом счастливой браке с Натальей Акчуриной Фото: ТАСС/ Юрий Машков Руководя Кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и ангиологии, Акчурин стал основателем известной кардиохирургической школы, подготовил девять докторских и 36 кандидатских диссертаций. Он является автором более 900 научных работ, включая 29 монографий и 31 авторское свидетельство. Акчурин признан на международном уровне за свои достижения, был избран Президентом Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, занимал должность экс-президента и до последних дней был членом научного совета международного общества хирургов имени М.Дебейки и других престижных медицинских организаций. Операция первому президенту России Благодаря операции, которую провел Акчурин, Борис Ельцин прожил еще 10 лет Фото: Александр Чумичев / Александр Сенцов /ТАСС В 1996 году Ренат Акчурин столкнулся с одной из самых ответственных задач в своей карьере — проведением операции на сердце у первого президента России Бориса Ельцина. «Борис Николаевич принял такое уникальное решение для нашей страны — оперироваться у своих врачей. Это делает ему высокую честь», — делился сам кардиохирург. Для консультации по случаю были приглашены ведущие кардиохирурги со всего мира, включая немецких специалистов, которые предлагали трансплантацию сердца и легких, и американцев, привезших искусственное сердце. Однако был выбран план Акчурина, который предусматривал реконструкцию шести коронарных сосудов. Михаил Дебейки, бывший учитель Акчурина, участвовал в операции как помощник-консультант. Это событие привело к тому, что вся страна узнала о процедуре аортокоронарного шунтирования. После успешной операции Ельцин прожил еще 10 лет. Награды и звания Рената Акчурина Акчурин был награжден орденом Дружбы Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ренат Акчурин является обладателем Государственной премии СССР и РФ, а также Премии Правительства РФ и Республики Татарстан. Его заслуги были отмечены рядом наград, включая орден Знак Почета в 1996 году, орден Дружбы в 2016 году и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2021 году. Кроме того, он получил Большую золотую медаль имени Н.И. Пирогова от Российской академии наук в 2018 году, медаль Российского кардиологического общества за выдающиеся достижения в кардиологии в том же году, золотую медаль имени Н.Н. Блохина и Золотую медаль Е.И. Чазова в 2021 и 2024 годах соответственно, а также множество иностранных орденов. Акчурин удостоен звания Почетного профессора Государственного Университета — Российского Научного Центра Хирургии имени академика Б.В. Петровского РАМН, Почетного профессора Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, а также является Почетным членом Академии наук Республики Башкортостан, Почетным членом Академии наук Республики Татарстан и Почетным членом Национальной академии наук Республики Казахстан. К тому же он носит звание Почетного доктора ФГБУ «НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова» Минздрава России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ренат Акчурин был выдающимся советским и российским кардиохирургом. Сегодня, 6 октября, стало известно о его смерти. Он скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Акчурин был всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии. О жизни, медицинской карьере, совершенной им революции в области хирургии и проведении операции первому президенту России Борису Ельцину — в материале URA.RU. Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в Андижане, Узбекистан. Его медицинское образование началось в Андижанском медицинском институте в 1964 году и продолжилось в первом Московском медицинском институте имени И.М. Сеченова, который он окончил в 1971 году. После окончания института Акчурин работал терапевтом, травматологом и хирургом в различных медицинских учреждениях Московской области. В 1973 году он начал свою научную карьеру, поступив в клиническую ординатуру по хирургии в Институте клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, который впоследствии стал Российским научным центром хирургии имени академика Б.В. Петровского. Защитив кандидатскую диссертацию в 1978 году и докторскую в 1985 году, Акчурин продолжил свою работу в институте, став старшим научным сотрудником отделения экстренной микрохирургии. Он принимал участие в первых в стране операциях по реплантации пальцев и сложных пластических операциях. В 1984 году Акчурин переключил свой научный интерес на кардиохирургию по совету академика Евгения Чазова и прошел стажировку у известного хирурга Майкла Дебейки в США. По возвращении он возглавил отделение сердечно-сосудистой хирургии Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР, который с течением времени прошел несколько реорганизаций и сейчас известен как Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава РФ. С 2009 года Ренат Акчурин занимал должность заместителя генерального директора и руководителя отдела сердечно-сосудистой хирургии в этом центре. С момента начала работы в Кардиоцентре академик Акчурин достиг значительных успехов в кардиохирургии, в том числе внедрив микрохирургические техники при операциях на коронарных артериях, что позволило лечить ранее неоперабельных пациентов и уменьшить риски осложнений. Акчурин также внедрил методы использования внутренних грудных артерий для коронарного шунтирования, разработал специализированные инструменты и шовные материалы для микрохирургии коронарных артерий. Он совершенствовал операции прямой реваскуляризации миокарда без искусственного кровообращения и создал стабилизатор миокарда «Космея» для этих целей. Акчурин разработал сложные хирургические вмешательства для операций на сердце и сосудах у пациентов с серьезными сопутствующими заболеваниями, включая онкологические. Он внедрил передовые методики лечения нарушений ритма и проводимости сердца, а также освоил новые направления в сердечно-сосудистой хирургии, такие как эндоваскулярные и гибридные вмешательства. Под его руководством была разработана концепция преемственности лечебно-диагностических, хирургических и реабилитационных этапов лечения, что является ключевым фактором успеха в высокотехнологичной хирургии. Руководя Кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и ангиологии, Акчурин стал основателем известной кардиохирургической школы, подготовил девять докторских и 36 кандидатских диссертаций. Он является автором более 900 научных работ, включая 29 монографий и 31 авторское свидетельство. Акчурин признан на международном уровне за свои достижения, был избран Президентом Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, занимал должность экс-президента и до последних дней был членом научного совета международного общества хирургов имени М.Дебейки и других престижных медицинских организаций. В 1996 году Ренат Акчурин столкнулся с одной из самых ответственных задач в своей карьере — проведением операции на сердце у первого президента России Бориса Ельцина. «Борис Николаевич принял такое уникальное решение для нашей страны — оперироваться у своих врачей. Это делает ему высокую честь», — делился сам кардиохирург. Для консультации по случаю были приглашены ведущие кардиохирурги со всего мира, включая немецких специалистов, которые предлагали трансплантацию сердца и легких, и американцев, привезших искусственное сердце. Однако был выбран план Акчурина, который предусматривал реконструкцию шести коронарных сосудов. Михаил Дебейки, бывший учитель Акчурина, участвовал в операции как помощник-консультант. Это событие привело к тому, что вся страна узнала о процедуре аортокоронарного шунтирования. После успешной операции Ельцин прожил еще 10 лет. Ренат Акчурин является обладателем Государственной премии СССР и РФ, а также Премии Правительства РФ и Республики Татарстан. Его заслуги были отмечены рядом наград, включая орден Знак Почета в 1996 году, орден Дружбы в 2016 году и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени в 2021 году. Кроме того, он получил Большую золотую медаль имени Н.И. Пирогова от Российской академии наук в 2018 году, медаль Российского кардиологического общества за выдающиеся достижения в кардиологии в том же году, золотую медаль имени Н.Н. Блохина и Золотую медаль Е.И. Чазова в 2021 и 2024 годах соответственно, а также множество иностранных орденов. Акчурин удостоен звания Почетного профессора Государственного Университета — Российского Научного Центра Хирургии имени академика Б.В. Петровского РАМН, Почетного профессора Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, а также является Почетным членом Академии наук Республики Башкортостан, Почетным членом Академии наук Республики Татарстан и Почетным членом Национальной академии наук Республики Казахстан. К тому же он носит звание Почетного доктора ФГБУ «НМИЦ кардиологии имени академика Е.И.Чазова» Минздрава России.