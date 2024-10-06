06 октября 2024

Сенатор Шептий пожелал стойкости и сил президенту Путину

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Первое заседание восьмого созыва ЕГД. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий опубликовал у себя в соцсетях поздравление президенту Фото:

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий в день рождения российского президента Владимира Путина выступил с поздравлением. Он пожелал ему сил для новых свершений, стойкости и успехов.

«С днем рождения, наш Верховный Главнокомандующий! Желаем выдержки, стойкости, внутренней гармонии, сил для новых свершений и успехов!» — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте».

Владимиру Путину исполнилось 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. О том, какие планы у президента на этот день, в материале URA.RU.

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Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий в день рождения российского президента Владимира Путина выступил с поздравлением. Он пожелал ему сил для новых свершений, стойкости и успехов. «С днем рождения, наш Верховный Главнокомандующий! Желаем выдержки, стойкости, внутренней гармонии, сил для новых свершений и успехов!» — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте». Владимиру Путину исполнилось 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. О том, какие планы у президента на этот день, в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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