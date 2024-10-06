Сенатор Шептий пожелал стойкости и сил президенту Путину

Виктор Шептий опубликовал у себя в соцсетях поздравление президенту
Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий в день рождения российского президента Владимира Путина выступил с поздравлением. Он пожелал ему сил для новых свершений, стойкости и успехов.
«С днем рождения, наш Верховный Главнокомандующий! Желаем выдержки, стойкости, внутренней гармонии, сил для новых свершений и успехов!» — написал Шептий на своей странице «ВКонтакте».
Владимиру Путину исполнилось 72 года. Он родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. О том, какие планы у президента на этот день, в материале URA.RU.
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