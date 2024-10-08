В ХМАО суд вынес приговор инструктору по вейкбордингу после ЧП с утонувшей девушкой

Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил к исправительным работам и штрафу в 700 тысяч рублей инструктора по вейкбордингу, по вине которого утонула девушка. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год и восемь месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления маломерными судами на два года. Кроме того, суд взыскал в пользу матери погибшей 700 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Инцидент произошел 12 июля на протоке реки Черной. Осужденный решил прокатить 28-летнюю девушку на водном аттракционе — вейбкорде, однако нарушил правила безопасности и девушку занесло под стоящую рядом баржу, в результате чего сургутянка погибла.
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