08 октября 2024

В ХМАО суд вынес приговор инструктору по вейкбордингу после ЧП с утонувшей девушкой

В ХМАО вынесли приговор инструктору, из-за которого девушку затянуло под баржу
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Суд Сургута приговорил инструктора к исправительным работам и штрафу в 700 тысяч рублей
Суд Сургута приговорил инструктора к исправительным работам и штрафу в 700 тысяч рублей Фото:

Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил к исправительным работам и штрафу в 700 тысяч рублей инструктора по вейкбордингу, по вине которого утонула девушка. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год и восемь месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления маломерными судами на два года. Кроме того, суд взыскал в пользу матери погибшей 700 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 12 июля на протоке реки Черной. Осужденный решил прокатить 28-летнюю девушку на водном аттракционе — вейбкорде, однако нарушил правила безопасности и девушку занесло под стоящую рядом баржу, в результате чего сургутянка погибла.

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Сургутский городской суд (ХМАО) приговорил к исправительным работам и штрафу в 700 тысяч рублей инструктора по вейкбордингу, по вине которого утонула девушка. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на один год и восемь месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства, с лишением права управления маломерными судами на два года. Кроме того, суд взыскал в пользу матери погибшей 700 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Инцидент произошел 12 июля на протоке реки Черной. Осужденный решил прокатить 28-летнюю девушку на водном аттракционе — вейбкорде, однако нарушил правила безопасности и девушку занесло под стоящую рядом баржу, в результате чего сургутянка погибла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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