11 октября 2024

Вильфанд обрадовал путешествующих на юг России туристов

Вильфанд пообещал летнюю погоду на юге России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вильфанд прогнозирует потепление вслед за похолоданием
Вильфанд прогнозирует потепление вслед за похолоданием Фото:

На юге России в конце следующей недели температура воздуха понизиться до 18 — 20 градусов, но ожидается, что во второй половине октября температура воздуха и воды снова повысится до 23 — 25 и 21 градуса соответственно. Об этом заявил журналистам научный руководитель отечественного Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Не исключено, что будет еще один взрыв тепла [на юге России] во второй половине октября и будет температура воздуха 23 — 25 градусов, температура воды — 21», — рассказал Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС. Синоптик также сообщил, что в середине следующей недели температура на юге страны начнет постепенно понижаться и может достигнуть отметки в 18 — 20 градусов.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой по развитию туристической отрасли в стране во время совещания, посвященного развитию юга России и Приазовья. Он подчеркнул важность создания условий для доступного отдыха россиян на территории своей страны, особенно на побережье Азовского и Черного морей, которые традиционно популярны среди отдыхающих, пишет RT. Кроме того, «Национальная служба новостей» сообщала, что в России побывали более 2,3 млн гостей из других стран за этот год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На юге России в конце следующей недели температура воздуха понизиться до 18 — 20 градусов, но ожидается, что во второй половине октября температура воздуха и воды снова повысится до 23 — 25 и 21 градуса соответственно. Об этом заявил журналистам научный руководитель отечественного Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Не исключено, что будет еще один взрыв тепла [на юге России] во второй половине октября и будет температура воздуха 23 — 25 градусов, температура воды — 21», — рассказал Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС. Синоптик также сообщил, что в середине следующей недели температура на юге страны начнет постепенно понижаться и может достигнуть отметки в 18 — 20 градусов. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой по развитию туристической отрасли в стране во время совещания, посвященного развитию юга России и Приазовья. Он подчеркнул важность создания условий для доступного отдыха россиян на территории своей страны, особенно на побережье Азовского и Черного морей, которые традиционно популярны среди отдыхающих, пишет RT. Кроме того, «Национальная служба новостей» сообщала, что в России побывали более 2,3 млн гостей из других стран за этот год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...