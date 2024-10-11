Вильфанд обрадовал путешествующих на юг России туристов

На юге России в конце следующей недели температура воздуха понизиться до 18 — 20 градусов, но ожидается, что во второй половине октября температура воздуха и воды снова повысится до 23 — 25 и 21 градуса соответственно. Об этом заявил журналистам научный руководитель отечественного Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Не исключено, что будет еще один взрыв тепла [на юге России] во второй половине октября и будет температура воздуха 23 — 25 градусов, температура воды — 21», — рассказал Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС. Синоптик также сообщил, что в середине следующей недели температура на юге страны начнет постепенно понижаться и может достигнуть отметки в 18 — 20 градусов.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой по развитию туристической отрасли в стране во время совещания, посвященного развитию юга России и Приазовья. Он подчеркнул важность создания условий для доступного отдыха россиян на территории своей страны, особенно на побережье Азовского и Черного морей, которые традиционно популярны среди отдыхающих, пишет RT. Кроме того, «Национальная служба новостей» сообщала, что в России побывали более 2,3 млн гостей из других стран за этот год.
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