МЧС ХМАО полностью ликвидировало пожар в многоквартирном доме Нефтеюганска

Огнем было охвачено 720 квадратных метров кровли многоквартирного дома в Нефтеюганске (Архивное фото)
В Нефтеюганске (ХМАО) закончили тушить пожар в многоквартирном доме 9 в микрорайоне 11а. Об этом сообщили в МЧС России.
«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ХМАО», — рассказали в telegram-канале министерства. Огонь охватывал 720 квадратных метров кровли здания.
О пожаре в многоквартирном доме Нефтеюганска стало известно ночью 12 октября. Локализовать возгорание сотрудники МЧС ХМАО смогли к 6 утра. При тушении были обнаружены погибшими два человека. Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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