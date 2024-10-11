11 октября 2024

МЧС ХМАО полностью ликвидировало пожар в многоквартирном доме Нефтеюганска

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Огнем было охвачено 720 квадратных метров кровли многоквартирного дома в Нефтеюганске (Архивное фото)
Огнем было охвачено 720 квадратных метров кровли многоквартирного дома в Нефтеюганске (Архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) закончили тушить пожар в многоквартирном доме 9 в микрорайоне 11а. Об этом сообщили в МЧС России.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ХМАО», — рассказали в telegram-канале министерства. Огонь охватывал 720 квадратных метров кровли здания.

О пожаре в многоквартирном доме Нефтеюганска стало известно ночью 12 октября. Локализовать возгорание сотрудники МЧС ХМАО смогли к 6 утра. При тушении были обнаружены погибшими два человека. Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту произошедшего. 

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В Нефтеюганске (ХМАО) закончили тушить пожар в многоквартирном доме 9 в микрорайоне 11а. Об этом сообщили в МЧС России. «Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в ХМАО», — рассказали в telegram-канале министерства. Огонь охватывал 720 квадратных метров кровли здания. О пожаре в многоквартирном доме Нефтеюганска стало известно ночью 12 октября. Локализовать возгорание сотрудники МЧС ХМАО смогли к 6 утра. При тушении были обнаружены погибшими два человека. Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело по факту произошедшего. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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