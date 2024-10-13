ХМАО вошел в топ регионов по материальному благополучию населения

Ханты-Мансийский автономный округ занял пятую строчку рейтинга регионов РФ по материальному благополучию населения. Аналитики отмечают, что Югра набрала 93,65 балла из максимально возможных ста.
«Рейтинг регионов РФ по материальному благополучию населения по итогам 2023 года. Ханты-Мансийский автономный округ — пятое место, 93,65 балла», — сообщают аналитики РИА Новости в исследовании.
В сравнении с 2022 годом округ улучшил свои позиции. В прошлом рейтинге ХМАО располагался на 7-й строчке с результатом в 81,27 балла. Эксперты отметили, что регионы в первой десятке занимают лидирующие позиции практически по всем показателям, которые оцениваются при составлении рейтинга.
Абсолютным лидером по уровню материального благополучия населения вот уже два года подряд становится Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом в 100 баллов. В первую тройку также вошла Чукотка и Магаданская область.
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