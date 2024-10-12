12 октября 2024
11 октября 2024

Власти ХМАО назвали даты окончания речной навигации

В районах ХМАО речная навигация завершится с 17 по 23 октября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Березовском районе ХМАО речная навигация завершится 19 октября
В Березовском районе ХМАО речная навигация завершится 19 октября Фото:

В ХМАО компания «Северречфлот» завершает речную навигацию. Последний рейсы в районах округа будут выполнены в период с 17 по 23 октября. Об этом в соцсети сообщило окружное правительство.

«В Югре завершается сезон речной навигации. Также прекращается обслуживание пассажиров в следующих муниципалитетах: Нижневартовский район — 17 октября, Березовский район — 19 октября, Октябрьский район — 23 октября», — сообщается в telegram-канале властей Югры.

Уже закрыты маршруты судна «Москва-145» из Ханты-Мансийска и теплохода «Самбург — Уренгой». Полное прекращение речной навигации ожидается в конце октября. В осенний период планируются вертолетные перевозки в труднодоступные районы.

Ранее «Северречфлот» ввел пять дополнительных рейсов из Салехарда (ЯНАО) в Лопхари и в Березово (ХМАО). Они выполнение планировались с 9 по 12 октября. О закрытии навигации на реке Пур также сообщили власти Пуровского района в соцсети. Последний рейс был выполнен 6 октября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО компания «Северречфлот» завершает речную навигацию. Последний рейсы в районах округа будут выполнены в период с 17 по 23 октября. Об этом в соцсети сообщило окружное правительство. «В Югре завершается сезон речной навигации. Также прекращается обслуживание пассажиров в следующих муниципалитетах: Нижневартовский район — 17 октября, Березовский район — 19 октября, Октябрьский район — 23 октября», — сообщается в telegram-канале властей Югры. Уже закрыты маршруты судна «Москва-145» из Ханты-Мансийска и теплохода «Самбург — Уренгой». Полное прекращение речной навигации ожидается в конце октября. В осенний период планируются вертолетные перевозки в труднодоступные районы. Ранее «Северречфлот» ввел пять дополнительных рейсов из Салехарда (ЯНАО) в Лопхари и в Березово (ХМАО). Они выполнение планировались с 9 по 12 октября. О закрытии навигации на реке Пур также сообщили власти Пуровского района в соцсети. Последний рейс был выполнен 6 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...