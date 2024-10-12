Власти ХМАО назвали даты окончания речной навигации

В ХМАО компания «Северречфлот» завершает речную навигацию. Последний рейсы в районах округа будут выполнены в период с 17 по 23 октября. Об этом в соцсети сообщило окружное правительство.
«В Югре завершается сезон речной навигации. Также прекращается обслуживание пассажиров в следующих муниципалитетах: Нижневартовский район — 17 октября, Березовский район — 19 октября, Октябрьский район — 23 октября», — сообщается в telegram-канале властей Югры.
Уже закрыты маршруты судна «Москва-145» из Ханты-Мансийска и теплохода «Самбург — Уренгой». Полное прекращение речной навигации ожидается в конце октября. В осенний период планируются вертолетные перевозки в труднодоступные районы.
Ранее «Северречфлот» ввел пять дополнительных рейсов из Салехарда (ЯНАО) в Лопхари и в Березово (ХМАО). Они выполнение планировались с 9 по 12 октября. О закрытии навигации на реке Пур также сообщили власти Пуровского района в соцсети. Последний рейс был выполнен 6 октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!