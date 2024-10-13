Кухарук вдвое урезал полномочия первого зама Забозлаева

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сохранил в новом составе правительства на должности первого заместителя Алексея Забозлаева, но при этом в два раза сократил количество подконтрольных ему ведомств. Документ опубликован на сайте окружного правительства.
«На должность первого заместителя губернатора назначен Забозлаев Алексей Геннадьевич», — указано на сайте. В ведении чиновника остался департамент труда и занятости, а также теперь он будет курировать департамент недропользования и природных ресурсов и службу по контролю и надзору в сфере окружающей среды. Подконтрольные ранее Забозлаеву экономические и финансовые направления распределены между другими чиновниками.
Работу в правительстве округа Забозлаев начал в 2015 году в должности замгубернатора, а до этого был мэром Урая — родного города нового губернатора. В 2023 году он получил пост первого заместителя главы Югры.
Ранее URA.RU писало, что Забозлаев сохранит пост в новом составе правительства Югры. Инсайд агентства подтвердился.
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