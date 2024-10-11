11 октября 2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы югорчан на соседей-мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане пожаловались главе СК на нарушающих общественный порядок соседей
Югорчане пожаловались главе СК на нарушающих общественный порядок соседей Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело после жалобы о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Нефтеюганске. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ.

«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ поступило обращение о том, что на протяжении длительного времени в многоквартирном доме в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры собственница одной из квартир с целью получения дохода нелегально предоставляет жилое помещение для временного проживания граждан, в том числе мигрантов. Жильцы дома, в том числе семьи с детьми, опасаются за свою безопасность», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Сообщается, что постояльцы регулярно нарушали общественный порядок, не соблюдали саннормы и портили общественное имущество. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту угроз в адрес жительницы Сургута. По данным следствия, вахтовик, недовольный размером оплаты за свои услуги, угрожал женщине физической расправой.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело после жалобы о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Нефтеюганске. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ. «В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ поступило обращение о том, что на протяжении длительного времени в многоквартирном доме в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры собственница одной из квартир с целью получения дохода нелегально предоставляет жилое помещение для временного проживания граждан, в том числе мигрантов. Жильцы дома, в том числе семьи с детьми, опасаются за свою безопасность», — рассказали в telegram-канале ведомства. Сообщается, что постояльцы регулярно нарушали общественный порядок, не соблюдали саннормы и портили общественное имущество. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту угроз в адрес жительницы Сургута. По данным следствия, вахтовик, недовольный размером оплаты за свои услуги, угрожал женщине физической расправой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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