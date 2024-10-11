Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы югорчан на соседей-мигрантов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил главе СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело после жалобы о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Нефтеюганске. Об этом сообщили в официальном канале связи граждан со Следственным комитетом РФ.
«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина „ВКонтакте“ поступило обращение о том, что на протяжении длительного времени в многоквартирном доме в городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры собственница одной из квартир с целью получения дохода нелегально предоставляет жилое помещение для временного проживания граждан, в том числе мигрантов. Жильцы дома, в том числе семьи с детьми, опасаются за свою безопасность», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Сообщается, что постояльцы регулярно нарушали общественный порядок, не соблюдали саннормы и портили общественное имущество. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Ранее URA.RU сообщало, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту угроз в адрес жительницы Сургута. По данным следствия, вахтовик, недовольный размером оплаты за свои услуги, угрожал женщине физической расправой.
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