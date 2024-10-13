Политический долгожитель сохранил пост в правительстве ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук в новом составе правительства назначил на должность заместителя Всеволода Кольцова, который, как и прежде будет отвечать за департамент здравоохранения, департамент социального развития и службу по делам архивов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте окружного правительства.
«На должность заместителя губернатора назначен Кольцов Всеволод Станиславович», — указано в документе. В ведении чиновника останется департамент здравоохранения, департамент социального развития, а также служба по делам архивов.
Кольцов по праву считается политическим долгожителем Югры. Свою карьеру в правительстве округа он начал еще при первом губернаторе Александре Филипенко в 2001 году, при Наталье Комаровой занимал пост заместителя губернатора. Теперь продолжит работать на благо ХМАО с третьим по счету главой региона.
Ранее URA.RU писало, что Кольцов сохранит пост и контроль над депздравом и депсоцразвития в новом составе правительства Югры. Инсайд агентства подтвердился.
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