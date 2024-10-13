Скончался один из главных олигархов 90-х Смоленский: какой бизнес он вел и почему сбежал из страны

Предприниматель Александр Смоленский скончался 13 октября на 72-м году жизни. Начав как кооператор, он возглавил второй по величине частный банк «СБС-Агро» и стал значимой личностью в финансовой сфере. Его карьера была полна неожиданных поворотов, включая уголовные разбирательства и сложные отношения с высокопоставленными личностями, такими как президент России Борис Ельцин. Смоленский был свидетелем времени становления олигархов в постсоветской России и его действия оказывали заметное влияние на экономику страны. URA.RU рассказывает о его жизни и карьере в своем материале.
Бизнес Смоленского
Александр Смоленский, бывший кооператор, стал успешным банкиром, возглавив второй по величине частный банк России «СБС-Агро» после распада Советского Союза. Он основал банк в 1989 году, ориентируясь на рынок частных вкладов, и к 1998 году привлек 30 миллионов вкладчиков.
В 1993 году Смоленский столкнулся с уголовным расследованием за отмывание денег, но смог избежать наказания благодаря поддержке высокопоставленных лиц. Однако финансовый кризис 1998 года привел к катастрофе для «СБС-Агро», и банк оказался на грани банкротства, оставив миллионы вкладчиков с большими потерями. Смоленский покинул Россию, а дело против него вскоре было закрыто. После краха его карьера в большом бизнесе закончилась.
Отношения Смоленского с Ельциным
Смоленский рассказывал о своем восприятии взаимодействия с президентом России Борисом Ельциным. Он выразил мнение о том, что настоящее партнерство между такими разными по натуре людьми невозможно. В своей метафоре он привел образ удава и кролика.
Друзья или враги
Смоленский затрагивал вопрос о понятии «договариваться», отмечая, что между людьми в большинстве случаев происходит либо поддержка, либо противостояние. Он подчеркнул, что у Ельцина всегда была своя позиция, которую он реализовывал независимо от мнения окружающих. По словам Смоленского, каждый мог решить — следовать за ним или оставаться в стороне.
Судьба несогласных
Смоленский отметил, что Ельцин никогда не прибегал к репрессиям, таким как тюремное заключение несогласных. Вместо этого он просто исключал таких людей из своего доверительного круга, подчеркивая тем самым свою власть и контроль над ситуацией.
Семибанкирщина и Березовский
В вопросе о семибанкирщине и беглом олигархе Борисе Березовском Смоленский акцентировал внимание на том, что сами олигархи сделали утечку информации, чтобы продемонстрировать свою значимость в обществе. Это создало впечатление, что небольшая группа людей обрела влияние, способное управлять Россией.
Иллюзия олигархической власти
Смоленский привел примеры громких заявлений Березовского в СМИ, чтобы подчеркнуть, как создавалась иллюзия власти олигархов, которая на самом деле была мнимой. По словам Смоленского, это был лишь «бред собачий», и реальное влияние крупных бизнесменов было сильно преувеличено.
Дополнительные факты из жизни Смоленского
- Начало карьеры. Смоленский стартовал как работник типографии, а затем занимал должность товароведа в торговой фирме.
- Арест и тюрьма. Он был арестован по обвинению в хищении государственного имущества. Официальный срок заключения — два года, однако неофициальные данные указывают на более длительное возможное пребывание в тюрьме.
- Строительство бизнеса. Освободившись, Смоленский стал руководителем одного из первых строительных кооперативов в Москве, что открыло для него новые бизнес-возможности.
- Создание НТВ. В 1993 году Смоленский, как предполагается, участвовал в создании телекомпании НТВ с поддержкой предпринимателей и банкиров.
- Уголовные дела. В том же году против Смоленского и банка «Столичный» были возбуждены уголовные дела, включая расследование о переводе 25 миллионов долларов в Австрию по фальшивым документам.
- Уединение в Вене. В последние годы жизни он жил в Вене, посвящая время творчеству — писал книги и рисовал картины. Смоленский наслаждался покоем, радуясь своим достижениям, а его вилла выделялась на фоне соседних роскошных объектов.
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