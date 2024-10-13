Столтенберг указал, как сейчас НАТО следует строить отношения с РФ

Столтенберг: добрые отношения с Россией — верная стратегия Запада

13 октября 2024 в 20:18 Размер текста - 17 +

Столтенберг заявил, что установление добрых отношений с РФ было правильным шагом для Запада Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО в данный момент нужно избегать недопонимания с Москвой и строить добрые отношения с ней. Такое заявление сделал экс-генсек альянса Йенс Столтенберг. «На сегодня Западу следует как минимум не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание», — передает слова Столтенберга немецкий журнал Der Spiegel. Он добавил, что выстраивание добрых отношений с Россией после холодной войны было правильным решением. Столтенберг отметил, что мир стал более непредсказуемым. Несмотря на напряженность и наличие ядерного оружия, стороны не желают вступать в открытый конфликт, заключил экс-генсек НАТО. 11 октября стало известно, что министры обороны НАТО планируют пересмотреть политику альянса в отношении России. Обсуждение новой стратегии, учитывающей позиции союзников, состоится на ближайшей встрече. НАТО, по мнению члена Совфеда РФ Алексея Пушкова, не намерен вести диалог с Москвой, рассматривая ее скорее как врага, чем как партнера, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

НАТО в данный момент нужно избегать недопонимания с Москвой и строить добрые отношения с ней. Такое заявление сделал экс-генсек альянса Йенс Столтенберг. «На сегодня Западу следует как минимум не допустить ситуации, чтобы в Москве возникло какое-либо недопонимание», — передает слова Столтенберга немецкий журнал Der Spiegel. Он добавил, что выстраивание добрых отношений с Россией после холодной войны было правильным решением. Столтенберг отметил, что мир стал более непредсказуемым. Несмотря на напряженность и наличие ядерного оружия, стороны не желают вступать в открытый конфликт, заключил экс-генсек НАТО. 11 октября стало известно, что министры обороны НАТО планируют пересмотреть политику альянса в отношении России. Обсуждение новой стратегии, учитывающей позиции союзников, состоится на ближайшей встрече. НАТО, по мнению члена Совфеда РФ Алексея Пушкова, не намерен вести диалог с Москвой, рассматривая ее скорее как врага, чем как партнера, передает 360.ru.