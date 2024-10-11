11 октября 2024

В ХМАО эвакуировали крупный торговый центр

В ХМАО эвакуировали торговый центр «Югра-Молл»
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ "Югра молл" эвакуировали в Нижневартовске
ТЦ "Югра молл" эвакуировали в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра-Молл». Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.

«Эвакуация в Югра-Молл», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К сообщению приложили видео, на котором видно как группа людей спускается на эскалаторе, звучит сирена. Автор записи говорит, что идет эвакуация.

Корреспондент URA.RU связался с УМВД и МЧС России по ХМАО. Там рассказали, что к ним на момент публикации обращений не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эвакуирован крупный торговый центр. Из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей торгового центра GreenPark.

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В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра-Молл». Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях. «Эвакуация в Югра-Молл», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К сообщению приложили видео, на котором видно как группа людей спускается на эскалаторе, звучит сирена. Автор записи говорит, что идет эвакуация. Корреспондент URA.RU связался с УМВД и МЧС России по ХМАО. Там рассказали, что к ним на момент публикации обращений не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эвакуирован крупный торговый центр. Из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей торгового центра GreenPark.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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