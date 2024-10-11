В ХМАО эвакуировали крупный торговый центр

В Нижневартовске эвакуировали торговый центр «Югра-Молл». Очевидцы сообщили об этом в социальных сетях.
«Эвакуация в Югра-Молл», — написали в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». К сообщению приложили видео, на котором видно как группа людей спускается на эскалаторе, звучит сирена. Автор записи говорит, что идет эвакуация.
Корреспондент URA.RU связался с УМВД и МЧС России по ХМАО. Там рассказали, что к ним на момент публикации обращений не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эвакуирован крупный торговый центр. Из-за угрозы минирования эвакуировали посетителей торгового центра GreenPark.
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