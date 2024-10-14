14 октября 2024

«Чуть не сломал руку»: атлет из ХМАО сразился с самым сильным школьником России. Фото

Школьник-силач Карамизов вызвал на поединок атлета из ХМАО Битарова
© Служба новостей «URA.RU»
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Армрестлера из ХМАО вызвал на поединок школьник (фото из архива)
Армрестлера из ХМАО вызвал на поединок школьник (фото из архива) Фото:

Армрестлер из Сургутского района ХМАО Максим Битаров (Акимбо) сразился с 15-летним подростком Кантемиром Карамизовым (Кантик), которого считают самым сильным школьником России. Состязание состоялось на шоу пауэрлифтера и блогера Кирилла Сарычева «По рукам».

«Мой соперник Кантемир известен как самый сильный школьник России. Он вызвал меня на поединок, я согласился», — рассказал Битаров в выпуске шоу «По рукам», опубликованном на rutube-канале. В 2024 году Карамизов стал чемпионом России по армрестлингу среди юниоров 16-18 лет. «Думаю, „заруба“ будет жесткая», — поделился оппонент югорчанина.

Для армрестлеров организовали три турнира, победу в них одержал 21-летний Битаров. Он пожелал сопернику успехов в спорте. «Когда побеждаешь, всегда радуешься. Хотелось показать себя получше. Уважаю своего соперника. В школьном возрасте я также выступал на чемпионатах, за Кантемиром будущее», — признался югорчанин в разговоре с ведущей. «Вы чуть школьнику руку не сломали», — пошутила она в ответ.

Битаров также участвовал в шоу «Титаны» на ТНТ. В проекте соревновались самые сильные россияне, выполняя задания, которые придумал искусственный интеллект. Например, в одном из первых испытаний участникам предстояло переворачивать покрышку весом в 150 килограммов на дистанции 40 метров. Югорчанин успешно дошел до середины проекта, но решил уйти из-за ухудшения состояния здоровья.

Атлет из ХМАО сразился с самым сильным школьником России
Атлет из ХМАО сразился с самым сильным школьником России
Фото:

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Армрестлер из Сургутского района ХМАО Максим Битаров (Акимбо) сразился с 15-летним подростком Кантемиром Карамизовым (Кантик), которого считают самым сильным школьником России. Состязание состоялось на шоу пауэрлифтера и блогера Кирилла Сарычева «По рукам». «Мой соперник Кантемир известен как самый сильный школьник России. Он вызвал меня на поединок, я согласился», — рассказал Битаров в выпуске шоу «По рукам», опубликованном на rutube-канале. В 2024 году Карамизов стал чемпионом России по армрестлингу среди юниоров 16-18 лет. «Думаю, „заруба“ будет жесткая», — поделился оппонент югорчанина. Для армрестлеров организовали три турнира, победу в них одержал 21-летний Битаров. Он пожелал сопернику успехов в спорте. «Когда побеждаешь, всегда радуешься. Хотелось показать себя получше. Уважаю своего соперника. В школьном возрасте я также выступал на чемпионатах, за Кантемиром будущее», — признался югорчанин в разговоре с ведущей. «Вы чуть школьнику руку не сломали», — пошутила она в ответ. Битаров также участвовал в шоу «Титаны» на ТНТ. В проекте соревновались самые сильные россияне, выполняя задания, которые придумал искусственный интеллект. Например, в одном из первых испытаний участникам предстояло переворачивать покрышку весом в 150 килограммов на дистанции 40 метров. Югорчанин успешно дошел до середины проекта, но решил уйти из-за ухудшения состояния здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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