Челябинцев выгоняют с проездными из муниципального автобуса № 58

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Водители не хотят возить льготников (архивное фото)
Водители не хотят возить льготников (архивное фото) Фото:

Водители муниципального автобуса №58 в Челябинске отказываются перевозить пассажиров, предъявляющих проездные билеты. При этом у них есть терминал для обработки проездных, но водители предпочитают их не использовать, скрывая от пассажиров, сообщили в транспортной компании. 

«На маршруте № 58 в Челябинске водители отказываются перевозить льготников и высаживают из автобуса пассажиров с проездными картами, несмотря на жалобы граждан. Водители, при этом, грубят и требуют оплату наличными», — рассказала Наталья Звонова. Один из водителей объяснил свое поведением тем, что еще не получил терминал. 

Представители перевозчика, который сейчас обслуживает маршрут, говорят, что терминалы давно есть у всех водителей автобусов №58. «Каждому из водителей терминал отдан в аренду под роспись. Мы проверяем наличие терминалов каждое утро», — рассказала начальник отдела кадров компании Вероника, пишет информагентство «Первый областной». 

Водителей-нарушителей вызывают на разговор, но это, видимо, не помогает. Начальница посоветовала пассажирам потерпеть до 1 ноября, когда маршрут перейдет другому перевозчику. 

Жители Копейска ранее пожаловались, что не могут уехать в Челябинск. Люди вынуждены по часу стоять на остановке в ожидании транспорта. Прокуратура Копейска по данному факту начала проверку. 

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Водители муниципального автобуса №58 в Челябинске отказываются перевозить пассажиров, предъявляющих проездные билеты. При этом у них есть терминал для обработки проездных, но водители предпочитают их не использовать, скрывая от пассажиров, сообщили в транспортной компании.  «На маршруте № 58 в Челябинске водители отказываются перевозить льготников и высаживают из автобуса пассажиров с проездными картами, несмотря на жалобы граждан. Водители, при этом, грубят и требуют оплату наличными», — рассказала Наталья Звонова. Один из водителей объяснил свое поведением тем, что еще не получил терминал.  Представители перевозчика, который сейчас обслуживает маршрут, говорят, что терминалы давно есть у всех водителей автобусов №58. «Каждому из водителей терминал отдан в аренду под роспись. Мы проверяем наличие терминалов каждое утро», — рассказала начальник отдела кадров компании Вероника, пишет информагентство «Первый областной».  Водителей-нарушителей вызывают на разговор, но это, видимо, не помогает. Начальница посоветовала пассажирам потерпеть до 1 ноября, когда маршрут перейдет другому перевозчику.  Жители Копейска ранее пожаловались, что не могут уехать в Челябинск. Люди вынуждены по часу стоять на остановке в ожидании транспорта. Прокуратура Копейска по данному факту начала проверку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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