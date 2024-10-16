Челябинцев выгоняют с проездными из муниципального автобуса № 58

Водители муниципального автобуса №58 в Челябинске отказываются перевозить пассажиров, предъявляющих проездные билеты. При этом у них есть терминал для обработки проездных, но водители предпочитают их не использовать, скрывая от пассажиров, сообщили в транспортной компании.
«На маршруте № 58 в Челябинске водители отказываются перевозить льготников и высаживают из автобуса пассажиров с проездными картами, несмотря на жалобы граждан. Водители, при этом, грубят и требуют оплату наличными», — рассказала Наталья Звонова. Один из водителей объяснил свое поведением тем, что еще не получил терминал.
Представители перевозчика, который сейчас обслуживает маршрут, говорят, что терминалы давно есть у всех водителей автобусов №58. «Каждому из водителей терминал отдан в аренду под роспись. Мы проверяем наличие терминалов каждое утро», — рассказала начальник отдела кадров компании Вероника, пишет информагентство «Первый областной».
Водителей-нарушителей вызывают на разговор, но это, видимо, не помогает. Начальница посоветовала пассажирам потерпеть до 1 ноября, когда маршрут перейдет другому перевозчику.
Жители Копейска ранее пожаловались, что не могут уехать в Челябинск. Люди вынуждены по часу стоять на остановке в ожидании транспорта. Прокуратура Копейска по данному факту начала проверку.
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