Пьяный мужчина оттаскал за волосы семиклассницу в Челябинске

Пьяный мужчина оттаскал за волосы семиклассницу прямо у школьного гардероба. Инцидент произошел школе №30 на улице Володарского. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления ГУ МВД России.
«Заявление от родителей пострадавшей школьницы зарегистрировано в отделении полиции „Центральный“. Личность мужчины установлена. Проводятся необходимые следственные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Пьяный мужчина пришел в школу, поднялся в класс, где учится его дочь. Учитель выгнала его из класса. Тогда мужчина спустился к гардеробу, дождался детей и набросился на одну из школьниц. Охранник даже замечание мужчине не сделал, говорят очевидцы.
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