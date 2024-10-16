Пьяный мужчина оттаскал за волосы семиклассницу в Челябинске

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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , учеба, девочка, школа, перемена, школьница
Мужчина набросился на девочку в школе, где учится его дочь Фото:

Пьяный мужчина оттаскал за волосы семиклассницу прямо у школьного гардероба. Инцидент произошел школе №30 на улице Володарского. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления ГУ МВД России.

«Заявление от родителей пострадавшей школьницы зарегистрировано в отделении полиции „Центральный“. Личность мужчины установлена. Проводятся необходимые следственные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Пьяный мужчина пришел в школу, поднялся в класс, где учится его дочь. Учитель выгнала его из класса. Тогда мужчина спустился к гардеробу, дождался детей и набросился на одну из школьниц. Охранник даже замечание мужчине не сделал, говорят очевидцы.

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Пьяный мужчина оттаскал за волосы семиклассницу прямо у школьного гардероба. Инцидент произошел школе №30 на улице Володарского. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе городского Управления ГУ МВД России. «Заявление от родителей пострадавшей школьницы зарегистрировано в отделении полиции „Центральный“. Личность мужчины установлена. Проводятся необходимые следственные мероприятия, по итогам которых будет принято процессуальное решение», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Пьяный мужчина пришел в школу, поднялся в класс, где учится его дочь. Учитель выгнала его из класса. Тогда мужчина спустился к гардеробу, дождался детей и набросился на одну из школьниц. Охранник даже замечание мужчине не сделал, говорят очевидцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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