15 октября 2024

В ХМАО выросло число заболевших пневмонией и COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего ковид у югорчан протекает в форме ОРВИ
Чаще всего ковид у югорчан протекает в форме ОРВИ Фото:

В ХМАО за неделю с 7 по 13 октября выросло число заболевших внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Данные опубликовал окружной Роспотребнадзор на своем сайте.

«Заболеваемость COVID-19 относительно прошлой недели повысилась до 8,1 случая на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 98,5% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев, с пневмонией — 1,5%. Заболеваемость внебольничными пневмониями выше предыдущей недели и составила 47,5 случая на 100 тысяч населения. Взрослые составляют основную долю заболевших — 52,6%, соответственно, 47,4% —дети», — следует из сообщения.

При этом, заболеваемость ОРВИ в округе, напротив, снизилась. Чаще всего инфекцией заражаются дети в возрасте от трех до шести лет.

Ранее URA.RU сообщало, что школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции. Дистант продлится до 26 октября.

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В ХМАО за неделю с 7 по 13 октября выросло число заболевших внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией. Данные опубликовал окружной Роспотребнадзор на своем сайте. «Заболеваемость COVID-19 относительно прошлой недели повысилась до 8,1 случая на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 98,5% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев, с пневмонией — 1,5%. Заболеваемость внебольничными пневмониями выше предыдущей недели и составила 47,5 случая на 100 тысяч населения. Взрослые составляют основную долю заболевших — 52,6%, соответственно, 47,4% —дети», — следует из сообщения. При этом, заболеваемость ОРВИ в округе, напротив, снизилась. Чаще всего инфекцией заражаются дети в возрасте от трех до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции. Дистант продлится до 26 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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