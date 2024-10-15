В Ханты-Мансийске школьников перевели на дистант из-за ОРВИ и COVID-19

В Ханты-Мансийске (ХМАО) школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции. Дистант продлится до 26 октября. Объявления опубликовали на сайтах городских школ.
«C 16 октября 2024 года по 25 октября 2024 года реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся 1-11 классов будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов», — следует из размещенных сообщений. Уроки будут проводить на онлайн-платформе «Сферум».
По данным Роспотребнадзора по ХМАО, за прошедшую неделю в округе выросло число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией, а заболеваемость ОРВИ снизилась. Больше всего заболевших ковидом в Кондинском районе.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на карантин закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников. Группы детских садов разобщили, чтобы предотвратить распространение инфекций.
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