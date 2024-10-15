15 октября 2024

В Ханты-Мансийске школьников перевели на дистант из-за ОРВИ и COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Дистант в школах Ханты-Мансийска продлится до 26 октября
Дистант в школах Ханты-Мансийска продлится до 26 октября Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции. Дистант продлится до 26 октября. Объявления опубликовали на сайтах городских школ.

«C 16 октября 2024 года по 25 октября 2024 года реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся 1-11 классов будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов», — следует из размещенных сообщений. Уроки будут проводить на онлайн-платформе «Сферум».

По данным Роспотребнадзора по ХМАО, за прошедшую неделю в округе выросло число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией, а заболеваемость ОРВИ снизилась. Больше всего заболевших ковидом в Кондинском районе.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на карантин закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников. Группы детских садов разобщили, чтобы предотвратить распространение инфекций.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) школьников перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекции. Дистант продлится до 26 октября. Объявления опубликовали на сайтах городских школ. «C 16 октября 2024 года по 25 октября 2024 года реализация основных общеобразовательных программ для обучающихся 1-11 классов будет осуществляться с применением электронных образовательных ресурсов», — следует из размещенных сообщений. Уроки будут проводить на онлайн-платформе «Сферум». По данным Роспотребнадзора по ХМАО, за прошедшую неделю в округе выросло число заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией, а заболеваемость ОРВИ снизилась. Больше всего заболевших ковидом в Кондинском районе. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на карантин закрылись 11 школ и колледж. По данным окружного Роспотребнадзора, в некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников. Группы детских садов разобщили, чтобы предотвратить распространение инфекций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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