«Нас не замечали»: выживший после дрейфа в Охотском море дал первое интервью

Два месяца дрейфа в Охотском море стали тяжелым испытанием для Михаила Пичугина. В своем первом интервью после спасения он отметил, что желание жить помогло ему справиться с трудностями. Михаил сообщил, что мимо их группы пролетали вертолеты и проходили корабли, но никто не замечал их.
«Я спасся из желания жить и с Божьей помощью. Вертолеты пролетали, и достаточно низко. Примерно в 50 метрах над нами. И корабли ходили. Корабли ходят, которые снабжение в Магадан возят. Но толку-то», — передает слова Пичугина газета «Известия». Отправляясь с мыса Перовского на Шантарские острова, Пичугин поставил свой катамаран на учет и направил пограничникам письма, где указал цели и сроки поездки. У группы не было с собой спутниковой связи, а все телефоны разрядились спустя неделю.
Пичугин рассказал, что во время шторма ночью на него вышел корабль, и если бы судно шло немного правее или левее, его бы не заметили. Он собирал дождевую воду и пил ее, используя брезент, натянутый в лодке, для сбора влаги. Пичугин описал, что сначала у лодки открутились якоря, затем сломались одно весло и мотор.
Пичугин сказал, что до выхода в море мотор не барахлил, и они на нем преодолели около 500 километров. В полевых условиях починить двигатель не удалось. Он также отметил, что все необходимое оборудование было на борту, включая сигнальные ракеты и спасательные круги, но второго мотора не было.
В Охотском море трое мужчин — Михаил, Сергей и его сын Илья — дрейфовали на катамаране более двух месяцев. Сергей и Илья погибли. Михаила спас случайно проходивший мимо рыболовецкий корабль «Ангел». Родственники двух погибших обвинили спасателей в халатности, полагая, что они недостаточно тщательно обследовали акваторию.
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