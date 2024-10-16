16 октября 2024

«Нас не замечали»: выживший после дрейфа в Охотском море дал первое интервью

Михаил Пичугин: мимо нас пролетали вертолеты и проходили корабли
© Служба новостей «URA.RU»
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У группы не оказалось с собой спутниковой связи
У группы не оказалось с собой спутниковой связи Фото:

Два месяца дрейфа в Охотском море стали тяжелым испытанием для Михаила Пичугина. В своем первом интервью после спасения он отметил, что желание жить помогло ему справиться с трудностями. Михаил сообщил, что мимо их группы пролетали вертолеты и проходили корабли, но никто не замечал их.

«Я спасся из желания жить и с Божьей помощью. Вертолеты пролетали, и достаточно низко. Примерно в 50 метрах над нами. И корабли ходили. Корабли ходят, которые снабжение в Магадан возят. Но толку-то», — передает слова Пичугина газета «Известия». Отправляясь с мыса Перовского на Шантарские острова, Пичугин поставил свой катамаран на учет и направил пограничникам письма, где указал цели и сроки поездки. У группы не было с собой спутниковой связи, а все телефоны разрядились спустя неделю.

Пичугин рассказал, что во время шторма ночью на него вышел корабль, и если бы судно шло немного правее или левее, его бы не заметили. Он собирал дождевую воду и пил ее, используя брезент, натянутый в лодке, для сбора влаги. Пичугин описал, что сначала у лодки открутились якоря, затем сломались одно весло и мотор.

Пичугин сказал, что до выхода в море мотор не барахлил, и они на нем преодолели около 500 километров. В полевых условиях починить двигатель не удалось. Он также отметил, что все необходимое оборудование было на борту, включая сигнальные ракеты и спасательные круги, но второго мотора не было.

В Охотском море трое мужчин — Михаил, Сергей и его сын Илья — дрейфовали на катамаране более двух месяцев. Сергей и Илья погибли. Михаила спас случайно проходивший мимо рыболовецкий корабль «Ангел». Родственники двух погибших обвинили спасателей в халатности, полагая, что они недостаточно тщательно обследовали акваторию.

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Два месяца дрейфа в Охотском море стали тяжелым испытанием для Михаила Пичугина. В своем первом интервью после спасения он отметил, что желание жить помогло ему справиться с трудностями. Михаил сообщил, что мимо их группы пролетали вертолеты и проходили корабли, но никто не замечал их. «Я спасся из желания жить и с Божьей помощью. Вертолеты пролетали, и достаточно низко. Примерно в 50 метрах над нами. И корабли ходили. Корабли ходят, которые снабжение в Магадан возят. Но толку-то», — передает слова Пичугина газета «Известия». Отправляясь с мыса Перовского на Шантарские острова, Пичугин поставил свой катамаран на учет и направил пограничникам письма, где указал цели и сроки поездки. У группы не было с собой спутниковой связи, а все телефоны разрядились спустя неделю. Пичугин рассказал, что во время шторма ночью на него вышел корабль, и если бы судно шло немного правее или левее, его бы не заметили. Он собирал дождевую воду и пил ее, используя брезент, натянутый в лодке, для сбора влаги. Пичугин описал, что сначала у лодки открутились якоря, затем сломались одно весло и мотор. Пичугин сказал, что до выхода в море мотор не барахлил, и они на нем преодолели около 500 километров. В полевых условиях починить двигатель не удалось. Он также отметил, что все необходимое оборудование было на борту, включая сигнальные ракеты и спасательные круги, но второго мотора не было. В Охотском море трое мужчин — Михаил, Сергей и его сын Илья — дрейфовали на катамаране более двух месяцев. Сергей и Илья погибли. Михаила спас случайно проходивший мимо рыболовецкий корабль «Ангел». Родственники двух погибших обвинили спасателей в халатности, полагая, что они недостаточно тщательно обследовали акваторию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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