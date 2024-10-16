16 октября 2024

Силовики опубликовали видео с задержанием скандального экс-подрядчика из ХМАО

Суд в ХМАО выберет меру пресечения скандальному экс-подрядчику
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд выберет меру пресечения подрядчику из Нижневартовска Валетову
Суд выберет меру пресечения подрядчику из Нижневартовска Валетову Фото:

Следственный комитет опубликовал видео с задержанием бывшего главы «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова из Нижневартовска, которому вменяется превышение должностных полномочий. Запись размещена в telegram-канале ведомства.

«Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится работа, направленная на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.

Ранее агентство писало, что в Нижневартовске силовики задержали скандального экс-подрядчика, подозреваемого в коррупции. До этого он попался сотрудникам полиции — его заподозрили в управлении автомобилем, будучи под воздействием запрещенных веществ.

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Следственный комитет опубликовал видео с задержанием бывшего главы «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова из Нижневартовска, которому вменяется превышение должностных полномочий. Запись размещена в telegram-канале ведомства. «Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится работа, направленная на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске силовики задержали скандального экс-подрядчика, подозреваемого в коррупции. До этого он попался сотрудникам полиции — его заподозрили в управлении автомобилем, будучи под воздействием запрещенных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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