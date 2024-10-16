Силовики опубликовали видео с задержанием скандального экс-подрядчика из ХМАО

Следственный комитет опубликовал видео с задержанием бывшего главы «Комбината питания соцучреждений» Владимира Валетова из Нижневартовска, которому вменяется превышение должностных полномочий. Запись размещена в telegram-канале ведомства.
«Обвиняемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. По уголовному делу проводится работа, направленная на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает telegram-канал СК России по ХМАО-Югре.
Ранее агентство писало, что в Нижневартовске силовики задержали скандального экс-подрядчика, подозреваемого в коррупции. До этого он попался сотрудникам полиции — его заподозрили в управлении автомобилем, будучи под воздействием запрещенных веществ.
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