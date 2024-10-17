17 октября 2024

Мэрия Нижневартовска устроила проверку из-за ребенка, покусанного в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Нижневартовска вступилась за ребенка, которого покусали в детском саду
Администрация Нижневартовска вступилась за ребенка, которого покусали в детском саду Фото:

Администрация Нижневартовска (ХМАО) провела проверку по поводу информации в соцсетях о ребенке, которого покусали в детском саду. Об этом сообщает официальная страница мэрии в соцсети «Вконтакте».

«По факту происшествия в детском саду провели служебное расследование, в ходе которого установили обстоятельства произошедшего. Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь. Организовано психолого-педагогическое сопровождение участников происшествия», — пишет мэрия в комментариях под постом о происшествии в сообществе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «Вконтакте».

Воспитатель детского сада понес дисциплинарную ответственность. Также администрация уточняет, что фотографию покусанного ребенка в соцсетях и мессенджерах родители мальчика не размещали.

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Администрация Нижневартовска (ХМАО) провела проверку по поводу информации в соцсетях о ребенке, которого покусали в детском саду. Об этом сообщает официальная страница мэрии в соцсети «Вконтакте». «По факту происшествия в детском саду провели служебное расследование, в ходе которого установили обстоятельства произошедшего. Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь. Организовано психолого-педагогическое сопровождение участников происшествия», — пишет мэрия в комментариях под постом о происшествии в сообществе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «Вконтакте». Воспитатель детского сада понес дисциплинарную ответственность. Также администрация уточняет, что фотографию покусанного ребенка в соцсетях и мессенджерах родители мальчика не размещали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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