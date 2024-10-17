Мэрия Нижневартовска устроила проверку из-за ребенка, покусанного в детском саду

Администрация Нижневартовска (ХМАО) провела проверку по поводу информации в соцсетях о ребенке, которого покусали в детском саду. Об этом сообщает официальная страница мэрии в соцсети «Вконтакте».
«По факту происшествия в детском саду провели служебное расследование, в ходе которого установили обстоятельства произошедшего. Пострадавшему ребенку оказали медицинскую помощь. Организовано психолого-педагогическое сопровождение участников происшествия», — пишет мэрия в комментариях под постом о происшествии в сообществе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «Вконтакте».
Воспитатель детского сада понес дисциплинарную ответственность. Также администрация уточняет, что фотографию покусанного ребенка в соцсетях и мессенджерах родители мальчика не размещали.
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