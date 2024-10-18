Экс-министра природных ресурсов Забайкалья осудили за мошенничество

Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов Забайкалья Олегу Некрасову. Его осудили на семь лет колонии и лишили звания полковника за мошенничество.
«Экс-министр природных ресурсов Забайкалья Некрасов получил 7 лет колонии и лишен звания полковника за мошенничество», — передает информацию из суда ТАСС. Экс-чиновник взят под стражу после оглашения приговора.
С 1994 по 2019 годы, он проходил службу в органах госбезопасности, являлся ветераном боевых действий. Некрасов возглавлял Министерство по природным ресурсам Забайкалья несколько лет. В августе 2023 году его задержали.
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