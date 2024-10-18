Экс-министра природных ресурсов Забайкалья осудили за мошенничество

18 октября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Некрасова задержали по делу о мошенничестве в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов Забайкалья Олегу Некрасову. Его осудили на семь лет колонии и лишили звания полковника за мошенничество. «Экс-министр природных ресурсов Забайкалья Некрасов получил 7 лет колонии и лишен звания полковника за мошенничество», — передает информацию из суда ТАСС. Экс-чиновник взят под стражу после оглашения приговора. С 1994 по 2019 годы, он проходил службу в органах госбезопасности, являлся ветераном боевых действий. Некрасов возглавлял Министерство по природным ресурсам Забайкалья несколько лет. В августе 2023 году его задержали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов Забайкалья Олегу Некрасову. Его осудили на семь лет колонии и лишили звания полковника за мошенничество. «Экс-министр природных ресурсов Забайкалья Некрасов получил 7 лет колонии и лишен звания полковника за мошенничество», — передает информацию из суда ТАСС. Экс-чиновник взят под стражу после оглашения приговора. С 1994 по 2019 годы, он проходил службу в органах госбезопасности, являлся ветераном боевых действий. Некрасов возглавлял Министерство по природным ресурсам Забайкалья несколько лет. В августе 2023 году его задержали.