Экс-министра природных ресурсов Забайкалья осудили за мошенничество

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Мера пресечения руководителю УКС Минину Игорю. Курган, арест, обвиняемый, арестант, руки, наручники
Некрасова задержали по делу о мошенничестве в 2023 году Фото:

Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов Забайкалья Олегу Некрасову. Его осудили на семь лет колонии и лишили звания полковника за мошенничество.

«Экс-министр природных ресурсов Забайкалья Некрасов получил 7 лет колонии и лишен звания полковника за мошенничество», — передает информацию из суда ТАСС. Экс-чиновник взят под стражу после оглашения приговора.

С 1994 по 2019 годы, он проходил службу в органах госбезопасности, являлся ветераном боевых действий. Некрасов возглавлял Министерство по природным ресурсам Забайкалья несколько лет. В августе 2023 году его задержали.

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Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю министра природных ресурсов Забайкалья Олегу Некрасову. Его осудили на семь лет колонии и лишили звания полковника за мошенничество. «Экс-министр природных ресурсов Забайкалья Некрасов получил 7 лет колонии и лишен звания полковника за мошенничество», — передает информацию из суда ТАСС. Экс-чиновник взят под стражу после оглашения приговора. С 1994 по 2019 годы, он проходил службу в органах госбезопасности, являлся ветераном боевых действий. Некрасов возглавлял Министерство по природным ресурсам Забайкалья несколько лет. В августе 2023 году его задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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