Дрозденко: в Ленобласти сбит беспилотник

Один БПЛА сбит в Ленобласти
Один БПЛА сбит в Киришском районе

В Киришском районе Ленинградской области был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко . Инцидент произошел в первой половине дня, когда силы ПВО отреагировали на появление неустановленного объекта в воздушном пространстве района.

«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Подробности пока не разглашаются. 

Ранее силы ПВО уже уничтожили два беспилотника в Киришском и Гатчинском районах Ленинградской области, о чем также сообщал губернатор Александр Дрозденко. Тогда пострадавших и разрушений удалось избежать, а жителей региона призвали воздержаться от посещения промышленных зон и общественных мест.

