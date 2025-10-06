В ХМАО будут производить удобрение из опилок и грибов

В ХМАО появится производство удобрений из древесных отходов и грибов. Новый резидент Технопарка Югры представил проект, который позволит утилизировать опилки и восстанавливать плодородие истощенных почв.
«Проект предлагает экологически чистое решение двух проблем: утилизации опилок, которые создают угрозу пожаров на полигонах, и восстановления плодородия истощенных почв», — сообщили в Технопарке Югры.
Технология основана на ускоренном компостировании с применением специальных грибов. По оценкам разработчиков, за 3–6 месяцев можно переработать более 90% древесных отходов и получить органоминеральное удобрение.
