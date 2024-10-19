19 октября 2024

МВД объявило в розыск уличного художника BFMTH, оскорбившего верующих в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Скандальное граффити было размещено на Соборной площади в Перми
Скандальное граффити было размещено на Соборной площади в Перми Фото:

Анонимный уличный художник из Екатеринбурга, известный под псевдонимном BFMTH, заявил, что его объявили в розыск на территории РФ. По слова граффитиста, поводом для вмешательства силовиков стали его прошлые работы. Так в 2022 году художник разместил провокационное граффити «Старые порядки» с изображением патриарха Кирилла на Соборной площади в прикамской столице.

«Узнал о своем статусе (разыскиваемого — прим. URA.RU) самостоятельно после ввода личных данных на сайте МВД», — пояснил BFMTH изданию РБК. База силовиков была обновлена не позднее 5 августа текущего года.

На скандальном граффити — патриарший куколь с крестом в верхней части, в нижней части головного убора расположился силуэт пары. Мужчина бьет женщину, что, вероятно, символизирует домашнее насилие. 

По версии правозащитников, на художника завели уголовное дело и обвинили в том, что в своих рисунках он выражает явное неуважение к обществу и оскорбляет религиозные чувства верующих. Источники из близкого окружения BFMTH поясняли, что он покинул Россию в сентябре 2023 года. Сам граффитист рассказывал, что уехал из страны, после угроз правоохранителей.

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Анонимный уличный художник из Екатеринбурга, известный под псевдонимном BFMTH, заявил, что его объявили в розыск на территории РФ. По слова граффитиста, поводом для вмешательства силовиков стали его прошлые работы. Так в 2022 году художник разместил провокационное граффити «Старые порядки» с изображением патриарха Кирилла на Соборной площади в прикамской столице. «Узнал о своем статусе (разыскиваемого — прим. URA.RU) самостоятельно после ввода личных данных на сайте МВД», — пояснил BFMTH изданию РБК. База силовиков была обновлена не позднее 5 августа текущего года. На скандальном граффити — патриарший куколь с крестом в верхней части, в нижней части головного убора расположился силуэт пары. Мужчина бьет женщину, что, вероятно, символизирует домашнее насилие.  По версии правозащитников, на художника завели уголовное дело и обвинили в том, что в своих рисунках он выражает явное неуважение к обществу и оскорбляет религиозные чувства верующих. Источники из близкого окружения BFMTH поясняли, что он покинул Россию в сентябре 2023 года. Сам граффитист рассказывал, что уехал из страны, после угроз правоохранителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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