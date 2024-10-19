МВД объявило в розыск уличного художника BFMTH, оскорбившего верующих в Перми

Анонимный уличный художник из Екатеринбурга, известный под псевдонимном BFMTH, заявил, что его объявили в розыск на территории РФ. По слова граффитиста, поводом для вмешательства силовиков стали его прошлые работы. Так в 2022 году художник разместил провокационное граффити «Старые порядки» с изображением патриарха Кирилла на Соборной площади в прикамской столице.
«Узнал о своем статусе (разыскиваемого — прим. URA.RU) самостоятельно после ввода личных данных на сайте МВД», — пояснил BFMTH изданию РБК. База силовиков была обновлена не позднее 5 августа текущего года.
На скандальном граффити — патриарший куколь с крестом в верхней части, в нижней части головного убора расположился силуэт пары. Мужчина бьет женщину, что, вероятно, символизирует домашнее насилие.
По версии правозащитников, на художника завели уголовное дело и обвинили в том, что в своих рисунках он выражает явное неуважение к обществу и оскорбляет религиозные чувства верующих. Источники из близкого окружения BFMTH поясняли, что он покинул Россию в сентябре 2023 года. Сам граффитист рассказывал, что уехал из страны, после угроз правоохранителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.