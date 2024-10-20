Asharq Al Awsat: ХАМАС пытается скрыть имя своего нового лидера

Руководство палестинской группировки ХАМАС пытается скрыть имя нового лидера движения, который станет преемником убитого Яхьи Синвара. Об этом пишет газета Asharq Al Awsat.
«Руководство движения сохранит его имя в секрете по соображениям безопасности», — говорится в материале. Там добавили, что руководители ХАМАС хотят обезопасить нового лидера от преследования Израилем и дать больше возможностей для работы.
Однако это может принести к проблемам, если начнутся переговоры о прекращении огня. Среди возможных преемников Синвара называются Мухаммед Дервиш, Халил аль-Хейя, Мухаммед Наззаль и Халед Машаль.
Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован 17 октября в результате израильского удара по сектору Газа. ДНК-экспертиза подтвердила его смерть. Синвар сменил на посту главы политбюро ХАМАС убитого Исмаила Ханию. Глава зарубежного представительства палестинской группировки Халед Машаль принял на себя обязанности председателя организации после гибели Синвара.
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