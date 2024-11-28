28 ноября 2024

Путин разрешил сделку с «РусЭлКо», принадлежащей ушедшей из РФ французской компании

Путин разрешил сделку по приобретению всех долей «Русской элеваторной компании»
© Служба новостей «URA.RU»
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100 процентов долей были приобретены у французской компании Louis Dreyfus
100 процентов долей были приобретены у французской компании Louis Dreyfus Фото:

Все доли общества с ограниченной ответственностью «Русская элеваторная компания», принадлежащие французской компании Louis Dreyfus, могут быть приобретены. Разрешение выдал президент России Владимир Путин, подписав соответствующее распоряжение.

«В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации... „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливной энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ разрешить совершение сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале [ООО] „Русская Элеваторная Компания“, принадлежащих РУСЭЛКО ЛЛП», — говорится в распоряжении. Путин подписал документ 28 ноября.

В апреле 2023 года французская компания Louis Dreyfus, признанная мировым лидеров в сфере торговли, объявила о прекращении экспорта зерна из России. Компания ООО «РусЭлКо» была основана в августе 2004 года совместными усилиями АПК «Агрос» и Sungrain Holding, которая является частью глобального холдинга Louis Dreyfus. «РусЭлКо» руководит одной из крупнейших в России сетей элеваторов, которая включает в себя объекты в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях.

Ранее Путин разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold. До этого президент разрешил приобрести все активы горнорудной компании Polymetal были проданы золотодобывающей компании «Мангезеи майнинг».

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Все доли общества с ограниченной ответственностью «Русская элеваторная компания», принадлежащие французской компании Louis Dreyfus, могут быть приобретены. Разрешение выдал президент России Владимир Путин, подписав соответствующее распоряжение. «В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации... „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливной энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“ разрешить совершение сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале [ООО] „Русская Элеваторная Компания“, принадлежащих РУСЭЛКО ЛЛП», — говорится в распоряжении. Путин подписал документ 28 ноября. В апреле 2023 года французская компания Louis Dreyfus, признанная мировым лидеров в сфере торговли, объявила о прекращении экспорта зерна из России. Компания ООО «РусЭлКо» была основана в августе 2004 года совместными усилиями АПК «Агрос» и Sungrain Holding, которая является частью глобального холдинга Louis Dreyfus. «РусЭлКо» руководит одной из крупнейших в России сетей элеваторов, которая включает в себя объекты в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях. Ранее Путин разрешил сделку по покупке 100% акций Highland Gold. До этого президент разрешил приобрести все активы горнорудной компании Polymetal были проданы золотодобывающей компании «Мангезеи майнинг».
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