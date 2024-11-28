NYT: Украина и Россия улучшают переговорные позиции при помощи эскалации

В преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Россия и Украина активизировали взаимные удары, что, по мнению некоторых аналитиков, может быть попыткой улучшить свои позиции в предстоящих переговорах. Об этом сообщает газета The New York Times.
«В последние недели Россия и Украина участвуют в эскалации цикла ударов друг против друга. Некоторые аналитики говорят, что обе стороны также пытаются улучшить свои переговорные позиции перед инаугурацией Трампа», — говорится в материале.
Утром 21 ноября Россия впервые запустила новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш», который находится в Днепропетровске и занимается выпуском продукции военного назначения. Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, заявив, что это ответ на использование ВСУ дальнобойных ракет американского и британского производства по территории России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков также рассказал, что в случае передачи Киеву ядерного оружия Украина рискует столкнуться с повторным ударом «Орешника».
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