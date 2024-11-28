28 ноября 2024

WP: украинские чиновники беспокоятся по поводу плана команды Трампа

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Планы команды Трампа по Украине вызвали скепсис в стране
Планы команды Трампа по Украине вызвали скепсис в стране Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинских чиновников всерьез беспокоят планы избранного президента США Дональда Трампа относительно мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Предложенный спецпосланником по Украине Китом Келлогом план... уже вызывает серьезную обеспокоенность. Уступки России, на которых он базируется, лишь поощряют дальнейшую эскалацию и увеличивают риски», — передает The Washington Post.

Ранее Трамп выступал с обещанием завершить конфликт на Украине за один день. Согласно мнению Кремля, такая оценка является завышенной.

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Украинских чиновников всерьез беспокоят планы избранного президента США Дональда Трампа относительно мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Предложенный спецпосланником по Украине Китом Келлогом план... уже вызывает серьезную обеспокоенность. Уступки России, на которых он базируется, лишь поощряют дальнейшую эскалацию и увеличивают риски», — передает The Washington Post. Ранее Трамп выступал с обещанием завершить конфликт на Украине за один день. Согласно мнению Кремля, такая оценка является завышенной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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