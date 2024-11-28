WP: украинские чиновники беспокоятся по поводу плана команды Трампа

Украинских чиновников всерьез беспокоят планы избранного президента США Дональда Трампа относительно мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Предложенный спецпосланником по Украине Китом Келлогом план... уже вызывает серьезную обеспокоенность. Уступки России, на которых он базируется, лишь поощряют дальнейшую эскалацию и увеличивают риски», — передает The Washington Post.
Ранее Трамп выступал с обещанием завершить конфликт на Украине за один день. Согласно мнению Кремля, такая оценка является завышенной.
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