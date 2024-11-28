Путин заявил о национализации активов «Роснефти» в Германии

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости действий Германии по изъятию активов российской компании «Роснефть». Он подчеркнул, что такие меры выглядят как национализация и напоминают изъятие собственности, однако уточнил, что компания готова к переговорам с немецкими регуляторами и партнерами для решения этого вопроса.
«Все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, — применение в отношении российской компании „Роснефть“ неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности... Но это тоже вопрос переговоров, и компания „Роснефть“ к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с партнерами», — подчеркнул Путин, его слова передает РИА Новости.
Ситуация с «Роснефтью» осложнилась после того, как правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало управление активами Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под контроль Федерального сетевого агентства Германии. Это действие дало ФРГ контроль над долями в трех нефтеперерабатывающих заводах. Несмотря на обращения и иски со стороны «Роснефти», немецкие судебные инстанции поддерживают решение правительства.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин высказался о политике Евросоюза. Он отметил, что снижение потребления газа и энергии может разрушить европейскую промышленность.
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