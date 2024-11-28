Россиянам раскрыли самый выгодный срок действия вклада в банках

С ростом ключевой ставки Центрального банка России увеличиваются и процентные ставки по депозитам для физических лиц. Эксперты советуют внимательно подходить к выбору срока размещения вкладов в текущей экономической ситуации.
Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» рекомендует не размещать свободные средства на долгий срок, предпочтительнее выбирать период в 7-8 месяцев. «Если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее», — поясняет Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».
Финансист также объясняет, что при стабильной инфляции и ключевой ставке проценты по депозитам зависят от срока вклада: чем дольше срок, тем выше ставка. Мехтиев советует оценить размер финансовой «подушки безопасности» перед выбором типа вложения.
Если запас превышает шестимесячные расходы, то излишки можно разместить на депозите с начислением процентов в конце срока. Сумму, равную шести месяцам расходов, лучше держать на сберегательном счете с ежедневным начислением процентов на остаток.
При размещении средств в банках необходимо помнить о государственной гарантии в размере до 1,4 млн рублей. В системно-значимых банках можно разместить и большую сумму, но условия могут быть менее выгодными, а также потребуется личное присутствие для заключения договора, если до этого не было дел с выбранной организацией.
На фоне роста ключевой ставки вклады в России достигают рекордных процентов годовых. Как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальный доход — рассказывается в материале URA.RU.
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