28 ноября 2024

Россиянам раскрыли самый выгодный срок действия вклада в банках

Финансист Мехтиев рекомендовал открывать вклады до восьми месяцев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, и играть вдолгую уже невыгодно
В период скачка инфляции ставки растут плавно, но затем обваливаются, и играть вдолгую уже невыгодно Фото:

С ростом ключевой ставки Центрального банка России увеличиваются и процентные ставки по депозитам для физических лиц. Эксперты советуют внимательно подходить к выбору срока размещения вкладов в текущей экономической ситуации.

Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» рекомендует не размещать свободные средства на долгий срок, предпочтительнее выбирать период в 7-8 месяцев. «Если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее», — поясняет Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».

Финансист также объясняет, что при стабильной инфляции и ключевой ставке проценты по депозитам зависят от срока вклада: чем дольше срок, тем выше ставка.  Мехтиев советует оценить размер финансовой «подушки безопасности» перед выбором типа вложения.

Если запас превышает шестимесячные расходы, то излишки можно разместить на депозите с начислением процентов в конце срока. Сумму, равную шести месяцам расходов, лучше держать на сберегательном счете с ежедневным начислением процентов на остаток.

При размещении средств в банках необходимо помнить о государственной гарантии в размере до 1,4 млн рублей. В системно-значимых банках можно разместить и большую сумму, но условия могут быть менее выгодными, а также потребуется личное присутствие для заключения договора, если до этого не было дел с выбранной организацией.

На фоне роста ключевой ставки вклады в России достигают рекордных процентов годовых. Как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальный доход — рассказывается в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С ростом ключевой ставки Центрального банка России увеличиваются и процентные ставки по депозитам для физических лиц. Эксперты советуют внимательно подходить к выбору срока размещения вкладов в текущей экономической ситуации. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм» рекомендует не размещать свободные средства на долгий срок, предпочтительнее выбирать период в 7-8 месяцев. «Если инфляция не пойдет вниз, то вверх пойдет ключевая ставка. Тогда депозиты станут еще выгоднее», — поясняет Мехтиев в беседе с агентством «Прайм». Финансист также объясняет, что при стабильной инфляции и ключевой ставке проценты по депозитам зависят от срока вклада: чем дольше срок, тем выше ставка.  Мехтиев советует оценить размер финансовой «подушки безопасности» перед выбором типа вложения. Если запас превышает шестимесячные расходы, то излишки можно разместить на депозите с начислением процентов в конце срока. Сумму, равную шести месяцам расходов, лучше держать на сберегательном счете с ежедневным начислением процентов на остаток. При размещении средств в банках необходимо помнить о государственной гарантии в размере до 1,4 млн рублей. В системно-значимых банках можно разместить и большую сумму, но условия могут быть менее выгодными, а также потребуется личное присутствие для заключения договора, если до этого не было дел с выбранной организацией. На фоне роста ключевой ставки вклады в России достигают рекордных процентов годовых. Как распорядиться деньгами, чтобы получить максимальный доход — рассказывается в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...