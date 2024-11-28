ВС РФ продвигаются по всем фронтам: главное об СВО 28 ноября

Военный эксперт Кошкин: боевики ВСУ жалуются из-за наступления ВС РФ
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«Гиацинты» уничтожили технику ВСУ в Курской области
«Гиацинты» уничтожили технику ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Путин раскрыл результаты ударов по целям на Украине. ВС РФ ударом по штабу «Кракена» уничтожили до 40 иностранных наемников. Подполковник штаба НАТО мог погибнуть в Сумах из-за российской бомбы, сообщил военкор Котенок. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Военный эксперт указал на критическое положение ВСУ на фронте

Сложная ситуация сложилась у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, в связи с чем участились жалобы украинских военнослужащих на действия российской армии по всей линии фронта.

«Жалобы украинских солдат были и ранее, но раньше им не давали их озвучивать. А сейчас, как сообщал наш Верховный главнокомандующий, мы наступаем по всем направлениям, по всей линии боевого соприкосновения. Враг отступает, вот и жалуется», — заявил военный эксперт Андрей Кошкин «Известиям».

Путин огласил результаты ответных ударов по объектам на территории Украины

В качестве реакции на обстрелы российской территории западным оружием, российские военные сегодня осуществили запуск 90 ракет и 100 беспилотников по Украине. В результате было поражено 17 военных объектов, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Британский наемник пожалел, что отправился на Украину

Британец Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал на стороне ВСУ и был захвачен в плен в Курской области, заявил о своем сожалении по поводу поездки на Украину.

«Говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

ВС РФ нанесли удар по установкам HIMARS под Сумами

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS в Сумской области. Кадры удара размещены в telegram-канале министерства.

Подполковник штаба НАТО мог погибнуть в Сумах из-за российской бомбы

Смерть подполковника штаба Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера, возможно, была вызвана ударом бомбы ФАБ-1500 в Сумах. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.

«Внезапно „скончался от медицинских осложнений“ в далекой Канаде. Как раз 25 ноября 2024 года, когда по располаге наемников и инструкторов в Сумской области прилетел ФАБ», — написал Котенок.

«Искандеры» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS

Российские ракетные комплексы «Искандер» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS, а также до 30 человек личного состава ВСУ в районе Сум. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ ударили по штабу «Кракена»

В результате ракетного удара по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове были уничтожены до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Гиацинт-Б» уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

В рамках контрбатарейной борьбы расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки «Север» уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения техники ВСУ публикует «Пятый канал».

Артиллеристы также нанесли удары по пунктам временной дислокации и командным пунктам связи, а также объектам радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки «Север» успешно оттесняют врага с захваченных позиций, благодаря квалифицированной работе артиллерийских бригад и разведывательных групп.

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Путин раскрыл результаты ударов по целям на Украине. ВС РФ ударом по штабу «Кракена» уничтожили до 40 иностранных наемников. Подполковник штаба НАТО мог погибнуть в Сумах из-за российской бомбы, сообщил военкор Котенок. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU. Военный эксперт указал на критическое положение ВСУ на фронте Сложная ситуация сложилась у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, в связи с чем участились жалобы украинских военнослужащих на действия российской армии по всей линии фронта. «Жалобы украинских солдат были и ранее, но раньше им не давали их озвучивать. А сейчас, как сообщал наш Верховный главнокомандующий, мы наступаем по всем направлениям, по всей линии боевого соприкосновения. Враг отступает, вот и жалуется», — заявил военный эксперт Андрей Кошкин «Известиям». Путин огласил результаты ответных ударов по объектам на территории Украины В качестве реакции на обстрелы российской территории западным оружием, российские военные сегодня осуществили запуск 90 ракет и 100 беспилотников по Украине. В результате было поражено 17 военных объектов, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Британский наемник пожалел, что отправился на Украину Британец Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал на стороне ВСУ и был захвачен в плен в Курской области, заявил о своем сожалении по поводу поездки на Украину. «Говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости. ВС РФ нанесли удар по установкам HIMARS под Сумами Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS в Сумской области. Кадры удара размещены в telegram-канале министерства. Подполковник штаба НАТО мог погибнуть в Сумах из-за российской бомбы Смерть подполковника штаба Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера, возможно, была вызвана ударом бомбы ФАБ-1500 в Сумах. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале. «Внезапно „скончался от медицинских осложнений“ в далекой Канаде. Как раз 25 ноября 2024 года, когда по располаге наемников и инструкторов в Сумской области прилетел ФАБ», — написал Котенок. «Искандеры» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS Российские ракетные комплексы «Искандер» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS, а также до 30 человек личного состава ВСУ в районе Сум. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ ударили по штабу «Кракена» В результате ракетного удара по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове были уничтожены до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Гиацинт-Б» уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области В рамках контрбатарейной борьбы расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки «Север» уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения техники ВСУ публикует «Пятый канал». Артиллеристы также нанесли удары по пунктам временной дислокации и командным пунктам связи, а также объектам радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки «Север» успешно оттесняют врага с захваченных позиций, благодаря квалифицированной работе артиллерийских бригад и разведывательных групп.
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