ВС РФ продвигаются по всем фронтам: главное об СВО 28 ноября

Путин раскрыл результаты ударов по целям на Украине. ВС РФ ударом по штабу «Кракена» уничтожили до 40 иностранных наемников. Подполковник штаба НАТО мог погибнуть в Сумах из-за российской бомбы, сообщил военкор Котенок. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Военный эксперт указал на критическое положение ВСУ на фронте
Сложная ситуация сложилась у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой, в связи с чем участились жалобы украинских военнослужащих на действия российской армии по всей линии фронта.
«Жалобы украинских солдат были и ранее, но раньше им не давали их озвучивать. А сейчас, как сообщал наш Верховный главнокомандующий, мы наступаем по всем направлениям, по всей линии боевого соприкосновения. Враг отступает, вот и жалуется», — заявил военный эксперт Андрей Кошкин «Известиям».
Путин огласил результаты ответных ударов по объектам на территории Украины
В качестве реакции на обстрелы российской территории западным оружием, российские военные сегодня осуществили запуск 90 ракет и 100 беспилотников по Украине. В результате было поражено 17 военных объектов, сообщил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Британский наемник пожалел, что отправился на Украину
Британец Джеймс Скотт Рис Андерсон, который воевал на стороне ВСУ и был захвачен в плен в Курской области, заявил о своем сожалении по поводу поездки на Украину.
«Говорили мне, это глупо, тебе не надо туда. Жаль, что я не послушал», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
ВС РФ нанесли удар по установкам HIMARS под Сумами
Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS в Сумской области. Кадры удара размещены в telegram-канале министерства.
Подполковник штаба НАТО мог погибнуть в Сумах из-за российской бомбы
Смерть подполковника штаба Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кента Миллера, возможно, была вызвана ударом бомбы ФАБ-1500 в Сумах. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем telegram-канале.
«Внезапно „скончался от медицинских осложнений“ в далекой Канаде. Как раз 25 ноября 2024 года, когда по располаге наемников и инструкторов в Сумской области прилетел ФАБ», — написал Котенок.
«Искандеры» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS
Российские ракетные комплексы «Искандер» уничтожили пять пусковых установок, применявших ATACMS, а также до 30 человек личного состава ВСУ в районе Сум. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ ударили по штабу «Кракена»
В результате ракетного удара по штабу украинского спецподразделения Главного управления разведки «Кракен» в Харькове были уничтожены до 40 иностранных специалистов, преимущественно из США. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Гиацинт-Б» уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
В рамках контрбатарейной борьбы расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» группировки «Север» уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры уничтожения техники ВСУ публикует «Пятый канал».
Артиллеристы также нанесли удары по пунктам временной дислокации и командным пунктам связи, а также объектам радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки «Север» успешно оттесняют врага с захваченных позиций, благодаря квалифицированной работе артиллерийских бригад и разведывательных групп.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.