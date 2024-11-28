Украина использует западные танки Abrams и Leopard в боях в Новоивановке Курской области. Об этом сообщил замначальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел».
«Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские — это Bradley, М113, Abrams — и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так», — поделился «Орел» в беседе с РИА Новости. По его словам, украинская сторона активно использует западную военную технику в текущих боевых действиях.
Замначальника штаба также уточнил, что несмотря на то, что три четверти Новоивановки находятся под контролем ВС РФ, украинские силы продолжают попытки контратак с использованием тяжелой натовской техники. С ее помощью, по словам «Орла», ВСУ совершают по три-четыре атаки в день.
Ранее ВСУ уже применяли на Курском направлении западные танки M1A1SA Abrams и Leopard 2, которые активно били по позициям российских сил, пишет «Царьград». При этом новейший русский дрон «Князь Вандал» на оптоволокне смог уничтожить Abrams. Немецкий танк Leopard бойцы ВС РФ ликвидировали вместе с экипажем.
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