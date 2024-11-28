28 ноября 2024

Нетаньяху приказал своей армии готовиться к полномасштабной войне

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Нетаньяху готовится к возможному срыву перемирия с Ливаном
Нетаньяху готовится к возможному срыву перемирия с Ливаном Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал своим войскам готовиться к «полномасштабной войне» с Ливаном. Такое заявление он сделал в интервью 14-му каналу израильского ТВ.

«Я приказал ЦАХАЛ подготовиться к полномасштабной войне в Ливане в случае срыва перемирия. Если будет нарушено соглашение, мы перейдем к полномасштабной войне», — сказал глава Израиля.

Соглашение о прекращении огня, ставшее первым с начала боевых действий в октябре 2023 года, вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден сообщил, что в рамках договоренностей ливанская армия и силы безопасности должны в течение 60 дней восстановить контроль над территорией страны, после чего израильские войска начнут выводиться из Ливана.

Ранее стало известно ,что израильской и ливанской сторонам удалось достичь мирных соглашений. Условиями для этого стали вывод армии ЦАХАЛ из приграничных районов Ливана и полная независимость страны. Взамен ливанская группировка «Хезболла» обещает впустить на территорию страны миротворческие силы стран ООН. В новом выпуске шоу «По фактам» на примере этой ситуации расскажем о том, как заканчиваются современные военные конфликты. Смотрите в VK Видео.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал своим войскам готовиться к «полномасштабной войне» с Ливаном. Такое заявление он сделал в интервью 14-му каналу израильского ТВ. «Я приказал ЦАХАЛ подготовиться к полномасштабной войне в Ливане в случае срыва перемирия. Если будет нарушено соглашение, мы перейдем к полномасштабной войне», — сказал глава Израиля. Соглашение о прекращении огня, ставшее первым с начала боевых действий в октябре 2023 года, вступило в силу утром 27 ноября. Президент США Джо Байден сообщил, что в рамках договоренностей ливанская армия и силы безопасности должны в течение 60 дней восстановить контроль над территорией страны, после чего израильские войска начнут выводиться из Ливана. Ранее стало известно ,что израильской и ливанской сторонам удалось достичь мирных соглашений. Условиями для этого стали вывод армии ЦАХАЛ из приграничных районов Ливана и полная независимость страны. Взамен ливанская группировка «Хезболла» обещает впустить на территорию страны миротворческие силы стран ООН. В новом выпуске шоу «По фактам» на примере этой ситуации расскажем о том, как заканчиваются современные военные конфликты. Смотрите в VK Видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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