В Киеве взревела воздушная тревога

В Киеве объявили угрозу БПЛА
В Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Украины.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин намекнул на удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве: что это значит
«Киев — в районе города БПЛА. Переходите в укрытия!» — передает telegram-канал ВВС страны.
Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможность ударов по центрам принятия решений в Киеве. Российский лидер допустил применение новейшей ракеты «Орешник» для подобных целей.
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