28 ноября 2024

В Киеве взревела воздушная тревога

© Служба новостей «URA.RU»
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В Киеве объявили угрозу БПЛА
В Киеве объявили угрозу БПЛА Фото:

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Украины.

«Киев — в районе города БПЛА. Переходите в укрытия!» — передает telegram-канал ВВС страны.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможность ударов по центрам принятия решений в Киеве. Российский лидер допустил применение новейшей ракеты «Орешник» для подобных целей.

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В Киеве была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах Украины. «Киев — в районе города БПЛА. Переходите в укрытия!» — передает telegram-канал ВВС страны. Ранее президент России Владимир Путин не исключил возможность ударов по центрам принятия решений в Киеве. Российский лидер допустил применение новейшей ракеты «Орешник» для подобных целей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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