Посольство Дании предупредило граждан о грубой силе ТЦК на Украине

Посольство Дании на Украине предупредило своих граждан, о том, что если те находятся в этой стране, то им нужно быть предельно осторожными. В случае задержания военкомами в рамках всеобщей мобилизации, граждане должны сразу обращаться в ведомство. Об этом сообщает «Страна.ua».
«В случае попыток задержания вас представителями украинской полиции или военкомата и применения против вас грубой силы, вы должны немедленно связаться с посольством Дании», — говорится в материале. Отмечается, что датчанам уже начали раздавать памятки о том, как себя вести в случае, если тех задержали представители украинских правоохранительных органов, перепутав с украинцами.
В настоящий момент на Украине продолжается мобилизация, которая неоднократно продлевалась с февраля 2022 года. На днях сообщалось, что все отсрочки от мобилизации, которые выдавались через электронный документооборот, перестанут действовать с 2025 года. В США начали агитировать Киев к снижению призывного возраста. Сообщалось и о случаях уклонения от мобилизации гражданскими, передает телеканал «Царьград».
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