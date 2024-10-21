У челябинцев перед «черной пятницей» резко вырос спрос на доставку товаров

В Челябинске в третьем квартале 2024 года перед «черной пятницей» спрос на доставку заказов до маркетплейсов увеличился на 67%. Эксперты объясняют это приближающимся сезоном акций и распродаж, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».
«В третьем квартале 2024 года интерес челябинцев к доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился почти на 67% по сравнению со вторым кварталом этого года. Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к „Черной пятнице“ и всемирному дню шопинга „11.11“.», — сообщили в пресс-службе.
Также в третьем квартале 2024 года спрос на грузоперевозки в городе вырос на 17%, а на специалистов в сфере логистики — в 3,2 раза. Средние зарплаты в Челябинске для новых сотрудников в отрасли логистики выросли на 10% за год и достигли 92 тысяч 509 рублей в месяц за полный рабочий день.
Специалисты данную тенденцию объясняют тем, что уже начинается горячий сезон для перевозчиков — ретейлеры готовятся к сезону распродаж и новогодним праздникам, сельхозпроизводители собирают урожай. Все эти факторы сказываются на логистической отрасли.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!