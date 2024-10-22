22 октября 2024

В ХМАО опровергли информацию о стрельбе в лесу

Стрельба в Нижневартовске оказалась съемками патриотического ролика
© Служба новостей «URA.RU»
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В окрестностях Нижневартовска снимался патриотический ролик
В окрестностях Нижневартовска снимался патриотический ролик Фото:

Стрельба между мужчинами в масках в лесу Нижневартовска (ХМАО) оказалась постановочной. Представители «Русской общины» заявили, что велись съемки патриотического ролика.

«Наши братья из Нижневартовска и Сургута снимали в лесном массиве мотивационный патриотический видеоролик. Со съемочной площадки Русской Общины произошла утечка отснятого фрагмента с постановочной стрельбой холостыми патронами», — сообщается в telegram-канале «Русской общины». Итоговый ролик, ставший причиной беспокойств югорчан, опубликован в соцсети.

Сообщение о стрельбе в районе Нижневартовска сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО 22 октября. Ведомство начало проверку.

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Стрельба между мужчинами в масках в лесу Нижневартовска (ХМАО) оказалась постановочной. Представители «Русской общины» заявили, что велись съемки патриотического ролика. «Наши братья из Нижневартовска и Сургута снимали в лесном массиве мотивационный патриотический видеоролик. Со съемочной площадки Русской Общины произошла утечка отснятого фрагмента с постановочной стрельбой холостыми патронами», — сообщается в telegram-канале «Русской общины». Итоговый ролик, ставший причиной беспокойств югорчан, опубликован в соцсети. Сообщение о стрельбе в районе Нижневартовска сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО 22 октября. Ведомство начало проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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