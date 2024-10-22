В ХМАО опровергли информацию о стрельбе в лесу

Стрельба между мужчинами в масках в лесу Нижневартовска (ХМАО) оказалась постановочной. Представители «Русской общины» заявили, что велись съемки патриотического ролика.
«Наши братья из Нижневартовска и Сургута снимали в лесном массиве мотивационный патриотический видеоролик. Со съемочной площадки Русской Общины произошла утечка отснятого фрагмента с постановочной стрельбой холостыми патронами», — сообщается в telegram-канале «Русской общины». Итоговый ролик, ставший причиной беспокойств югорчан, опубликован в соцсети.
Сообщение о стрельбе в районе Нижневартовска сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО 22 октября. Ведомство начало проверку.
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