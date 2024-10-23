В Перми выявлен еще один заболевший корью

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Заболевший коревой инфекцией прошел вакцинацию
Заболевший коревой инфекцией прошел вакцинацию Фото:

В Орджоникидзевском районе Перми выявлен новый случай заболевания корью. Инфекция подтвердилась у одного из жильцов дома №10 по улице Янаульской.

На Янаульской, 10 есть заболевший. Всем, кому это необходимо, поставили прививки. За контактными лицами ведется наблюдение. Других заболевших в этом доме пока нет», — пишет 59.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Прикамью.

Ранее в Перми, а также в Пермском округе эпидемиологи зафиксировали две вспышки кори. Как установили специалисты ведомства, очагом распространения инфекции стала цыганская свадьба, а большинство заболевших было выявлено в Орджоникидзевском районе города.

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В Орджоникидзевском районе Перми выявлен новый случай заболевания корью. Инфекция подтвердилась у одного из жильцов дома №10 по улице Янаульской. На Янаульской, 10 есть заболевший. Всем, кому это необходимо, поставили прививки. За контактными лицами ведется наблюдение. Других заболевших в этом доме пока нет», — пишет 59.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Прикамью. Ранее в Перми, а также в Пермском округе эпидемиологи зафиксировали две вспышки кори. Как установили специалисты ведомства, очагом распространения инфекции стала цыганская свадьба, а большинство заболевших было выявлено в Орджоникидзевском районе города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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