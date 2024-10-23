В Перми выявлен еще один заболевший корью

В Орджоникидзевском районе Перми выявлен новый случай заболевания корью. Инфекция подтвердилась у одного из жильцов дома №10 по улице Янаульской.
На Янаульской, 10 есть заболевший. Всем, кому это необходимо, поставили прививки. За контактными лицами ведется наблюдение. Других заболевших в этом доме пока нет», — пишет 59.RU со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Прикамью.
Ранее в Перми, а также в Пермском округе эпидемиологи зафиксировали две вспышки кори. Как установили специалисты ведомства, очагом распространения инфекции стала цыганская свадьба, а большинство заболевших было выявлено в Орджоникидзевском районе города.
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