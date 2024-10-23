Следователи в ХМАО сделали заявление из-за девушки, упавшей с многоэтажки

Следственный комитет организовал проверку после инцидента с гибелью девушки, которая упала с девятого этажа
Следственный комитет начал проверку после гибели девушки, которая упала с девятого этажа многоэтажного дома в Лянторе (Сургутский район, ХМАО). Об этом URA.RUсообщили в пресс-службе ведомства.
«Обстоятельства инцидента устанавливаются следователем. Проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о гибели девушки в Лянторе. По предварительной информации, она поднялась по пожарной лестнице на девятый этаж и сорвалась вниз.
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