20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

В ХМАО 16-летняя девушка погибла, упав с девятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девушка упала с пожарной лестницы и погибла
Девушка упала с пожарной лестницы и погибла Фото:

В Лянторе (Сургутский район, ХМАО) 16-летняя девушка погибла, упав с девятого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Лянторе девушка 16 лет погибла, упав с девятого этажа. Она поднялась наверх по пожарной лестнице», — сообщает источник.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лянторе (Сургутский район, ХМАО) 16-летняя девушка погибла, упав с девятого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Лянторе девушка 16 лет погибла, упав с девятого этажа. Она поднялась наверх по пожарной лестнице», — сообщает источник. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...