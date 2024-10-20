В ХМАО 16-летняя девушка погибла, упав с девятого этажа

Девушка упала с пожарной лестницы и погибла
В Лянторе (Сургутский район, ХМАО) 16-летняя девушка погибла, упав с девятого этажа. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В Лянторе девушка 16 лет погибла, упав с девятого этажа. Она поднялась наверх по пожарной лестнице», — сообщает источник.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе следственного комитета. В ведомстве пообещали прокомментировать позднее.
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