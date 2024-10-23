Студенты поделились видео из аудитории, где преподаватель якобы "готовит их к ядерной войне"
В мессенджере telegram появилось видео, где изображены якобы студенты Сургутского государственного университета, которые находятся в аудитории в общевойсковом защитном комплекте. По словам автора видео, преподаватель учит их тому, как нужно действовать в случае начала ядерного конфликта.
«От подписчика: учусь в сургутском универе. Там директор нас начал на полном серьезе готовить к „ядерке“», — написал автор видео, которое опубликовал telegram-канал «Поздняков 3.0».
В пресс-службу университета направлен запрос. Ответ ожидается.
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