23 октября 2024

В ХМАО студентов напугала подготовка к ядерной войне. Видео

В ХМАО студенты поделились видео с «подготовки к ядерной войне»
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты поделились видео из аудитории, где преподаватель якобы "готовит их к ядерной войне"
Студенты поделились видео из аудитории, где преподаватель якобы "готовит их к ядерной войне" Фото:

В мессенджере telegram появилось видео, где изображены якобы студенты Сургутского государственного университета, которые находятся в аудитории в общевойсковом защитном комплекте. По словам автора видео, преподаватель учит их тому, как нужно действовать в случае начала ядерного конфликта.

«От подписчика: учусь в сургутском универе. Там директор нас начал на полном серьезе готовить к „ядерке“», — написал автор видео, которое опубликовал telegram-канал «Поздняков 3.0».

В пресс-службу университета направлен запрос. Ответ ожидается.

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В мессенджере telegram появилось видео, где изображены якобы студенты Сургутского государственного университета, которые находятся в аудитории в общевойсковом защитном комплекте. По словам автора видео, преподаватель учит их тому, как нужно действовать в случае начала ядерного конфликта. «От подписчика: учусь в сургутском универе. Там директор нас начал на полном серьезе готовить к „ядерке“», — написал автор видео, которое опубликовал telegram-канал «Поздняков 3.0». В пресс-службу университета направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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