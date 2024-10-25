Светским львицам Екатеринбурга взвинтили цены на маникюр и педикюр

Посетительницам салона красоты в самом элитном ЖК Екатеринбурга — «Тихвина» — внезапно сообщили о повышении цен на маникюр, педикюр и другие услуги, рассказала URA.RU читательница. Интересно, что индексация совпала с повышением ключевой ставки Центробанка. Днем 25 октября стало известно, что она выросла до 21%.
«Часа через три [после этого] начали приходить уведомления о том, что с 25-го услуги в салоне подорожают», — поделилась собеседница агентства. По ее словам, это уже второе повышение цен за год в «Wellness Тихвинъ».
В администрации салона корреспонденту информацию подтвердили. «Просто очередное повышение цен. На сайте пока старые цены, новые уже готовятся, чтобы мы могли гостям озвучить», — пояснила сотрудница. Маникюр с покрытием гель-лак теперь стоит 4300 рублей (+400 рублей); гигиенический, европейский, обрезной, необрезной, аппаратный маникюр — 2900 рублей (+800); педикюр комплексный — 5000 рублей (+1100); покрытие френч — 5300 рублей (+1000).
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