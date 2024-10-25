Светским львицам Екатеринбурга взвинтили цены на маникюр и педикюр

Екатеринбургский салон красоты «Wellness Тихвинъ» поднял цены на все услуги
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маникюр в салоне красоты во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, маникюр, салон красоты
Некоторые услуги выросли сразу на тысячу рублей Фото:

Посетительницам салона красоты в самом элитном ЖК Екатеринбурга — «Тихвина» — внезапно сообщили о повышении цен на маникюр, педикюр и другие услуги, рассказала URA.RU читательница. Интересно, что индексация совпала с повышением ключевой ставки Центробанка. Днем 25 октября стало известно, что она выросла до 21%.

«Часа через три [после этого] начали приходить уведомления о том, что с 25-го услуги в салоне подорожают», — поделилась собеседница агентства. По ее словам, это уже второе повышение цен за год в «Wellness Тихвинъ».

В администрации салона корреспонденту информацию подтвердили. «Просто очередное повышение цен. На сайте пока старые цены, новые уже готовятся, чтобы мы могли гостям озвучить», — пояснила сотрудница. Маникюр с покрытием гель-лак теперь стоит 4300 рублей (+400 рублей); гигиенический, европейский, обрезной, необрезной, аппаратный маникюр — 2900 рублей (+800); педикюр комплексный — 5000 рублей (+1100); покрытие френч — 5300 рублей (+1000).

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Посетительницам салона красоты в самом элитном ЖК Екатеринбурга — «Тихвина» — внезапно сообщили о повышении цен на маникюр, педикюр и другие услуги, рассказала URA.RU читательница. Интересно, что индексация совпала с повышением ключевой ставки Центробанка. Днем 25 октября стало известно, что она выросла до 21%. «Часа через три [после этого] начали приходить уведомления о том, что с 25-го услуги в салоне подорожают», — поделилась собеседница агентства. По ее словам, это уже второе повышение цен за год в «Wellness Тихвинъ». В администрации салона корреспонденту информацию подтвердили. «Просто очередное повышение цен. На сайте пока старые цены, новые уже готовятся, чтобы мы могли гостям озвучить», — пояснила сотрудница. Маникюр с покрытием гель-лак теперь стоит 4300 рублей (+400 рублей); гигиенический, европейский, обрезной, необрезной, аппаратный маникюр — 2900 рублей (+800); педикюр комплексный — 5000 рублей (+1100); покрытие френч — 5300 рублей (+1000).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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