Мошенники заблокировали телефон депутата думы ХМАО Владислава Фоменко. Как он сам сообщил, они пытались заполучить материальную выгоду.
«Мошенники заблокировали мой номер телефона, пытаясь получить материальную выгоду», — рассказал Фоменко в своем telegram-канале. К публикации он приложил видео на котором подробнее рассказал о случившемся.
Мошенники связались с ним позвонив в одном из мессенджеров. Человек представился курьером. Сообщил, что доставит посылку. Одновременно с этим они написали в том же мессенджере от лица Фоменко его секретарше и попытались выведать данные ее банковских карт.
Кражу средств удалось предотвратить, однако позже Владислав Фоменко обнаружил, что его телефон заблокирован. Оператор связи рассказал депутату, что некто представился им, назвал его паспортные данные и заблокировал номер по горячей линии.
Ранее URA.RU cообщало, что прокуратура ХМАО наказала банк, который не защитил пенсионера от мошенников. Надзорный орган через суд признал недействительным кредитный договор пенсионера, который взял займ под давлением мошенников.
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