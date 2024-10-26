В ХМАО построят здание для самого старого театра юного зрителя в округе. ТЮЗ в Нягани расположится на центральной улице Ленина, сообщили в окружном правительстве.
«Новое здание для ТЮЗа построят в Нягани. Театр юного зрителя расположится на центральной улице Ленина», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».
Большой зал нового театра будет вмещать 250 человек, малый — 80. Также в планах провести благоустройство прилегающей территории. Рядом с ТЮЗом появится небольшая площадь для мероприятий под открытым небом.
ТЮЗ Нягани — старейший в округе. Первый спектакль в нем прошел в 1993 году. Ежегодно постановки этого театра приходит более 25 тысяч человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме (ХМАО) раскупили все билеты на постановку пермского ТЮЗа. Труппа театра из Перми показывала в ЮГРЕ мюзикл «Дубровский» и сказку «Капризка».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!