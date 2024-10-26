26 октября 2024
25 октября 2024

В ХМАО построят новое здание для самого старого ТЮЗа в округе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание ТЮЗа построят в Нягани
Новое здание ТЮЗа построят в Нягани Фото:

В ХМАО построят здание для самого старого театра юного зрителя в округе. ТЮЗ в Нягани расположится на центральной улице Ленина, сообщили в окружном правительстве.

«Новое здание для ТЮЗа построят в Нягани. Театр юного зрителя расположится на центральной улице Ленина», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально».

Большой зал нового театра будет вмещать 250 человек, малый — 80. Также в планах провести благоустройство прилегающей территории. Рядом с ТЮЗом появится небольшая площадь для мероприятий под открытым небом. 

ТЮЗ Нягани — старейший в округе. Первый спектакль в нем прошел в 1993 году. Ежегодно постановки этого театра приходит более 25 тысяч человек. 

Новое здание театра
Новое здание театра
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме (ХМАО) раскупили все билеты на постановку пермского ТЮЗа. Труппа театра из Перми показывала в ЮГРЕ мюзикл «Дубровский» и сказку «Капризка».

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В ХМАО построят здание для самого старого театра юного зрителя в округе. ТЮЗ в Нягани расположится на центральной улице Ленина, сообщили в окружном правительстве. «Новое здание для ТЮЗа построят в Нягани. Театр юного зрителя расположится на центральной улице Ленина», — рассказали в telegram-канале «Югра Z Официально». Большой зал нового театра будет вмещать 250 человек, малый — 80. Также в планах провести благоустройство прилегающей территории. Рядом с ТЮЗом появится небольшая площадь для мероприятий под открытым небом.  ТЮЗ Нягани — старейший в округе. Первый спектакль в нем прошел в 1993 году. Ежегодно постановки этого театра приходит более 25 тысяч человек.  Ранее URA.RU сообщало, что в Когалыме (ХМАО) раскупили все билеты на постановку пермского ТЮЗа. Труппа театра из Перми показывала в ЮГРЕ мюзикл «Дубровский» и сказку «Капризка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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